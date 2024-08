Kot je na družbenem omrežju X opozorilo več uporabnikov, ki ažurno spremljajo dogajanje v Ukrajini in zdaj tudi v Rusiji, pojav pa smo preverili tudi sami, se je na platformi tako rekoč čez noč aktivirala vojska botov, avtomatiziranih uporabniških računov, ki tudi do večkrat na minuto delijo tako rekoč enake objave, ki vsebujejo besedo Kursk ali ključnik #Kursk.

Massive automated bot account networks are used to hide news about Kursk attack. Some of these accounts post harmful links, others adult content.



Russia REALLY doesn't want this topic to be discussed on X. pic.twitter.com/IpMCdWgUhM — Pekka Kallioniemi (@P_Kallioniemi) August 11, 2024

Večinoma gre za uporabniške račune z angleško zvenečimi imeni (Brian, Gregory, Jerome, Noah, Jason, če jih naštejemo zgolj nekaj), ki so bili ustvarjeni v zadnjih mesecih in skoraj nimajo sledilcev. Objave profilov, povezane s Kurskom, se razlikujejo, vendar pa vsak profil znova in znova deli enako vsebino.

Različni boti delijo različne objave, vendar vsak objavlja le sebi lastno. Foto: Posnetek zaslona

Posledica tega je, da je na družbenem omrežju X pri iskanju najnovejših vsebin (Latest), povezanih z ukrajinskim čezmejnim prodorom v rusko regijo Kursk, tako rekoč nemogoče najti objave, ki jih niso delili boti.

Ruska vojska trdi, da je ustavila napredovanje ukrajinskih enot. Pa jih je res?

Ruska vojska je sicer danes sporočila, da ji je na več mestih uspelo zaustaviti napredovanje ukrajinskih enot v obmejni regiji Kursk, kjer se že več dni sooča z ukrajinskim vdorom na ozemlje Rusije. Moskva je ob tem zagrozila z ostrim odzivom na ukrajinske napade na rusko ozemlje.

Kot je danes sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi, je ruska vojska na več mestih zaustavila ukrajinsko napredovanje v zahodno regijo Kursk, pri čemer je prizadela enote in opremo na območjih do 30 kilometrov od rusko-ukrajinske meje.

Ukrajina je v torek nepričakovano začela vdor na rusko ozemlje, zato je bila Moskva prisiljena poslati okrepitve in v treh obmejnih regijah Kursk, Belgorod in Brjansk uvesti protiteroristične ukrepe. Foto: Reuters

Ruske sile so "preprečile poskuse sovražnikovih mobilnih skupin z oklepnimi vozili, da bi se prebile globoko na rusko ozemlje", vključno v bližini vasi Tolpino, Juravli in Obči Kolodez, ki se nahajajo približno 30 kilometrov zračne črte od meje z Ukrajino, je v izjavi navedlo ministrstvo.

Medij Financial Times v današnji reportaži sicer prikazuje nekoliko drugačno sliko (vir), saj je več ukrajinskih vojakov za portal dejalo, da so, kar zadeva vdor v regijo Kursk, še vedno v ofenzivi in da celo prodirajo še globlje v Rusijo.

Na spletu se je v zadnjih 24 urah medtem pojavilo tudi več posnetkov, ki naj bi dokazovali, da ukrajinske oborožene sile nadzorujejo več krajev v regiji Kursk: