Pri Kijevu odjeknile eksplozije: med žrtvami štiriletni otrok in njegov oče, več je ranjenih

V ruskem raketnem napadu v bližini ukrajinske prestolnice Kijev sta bila ponoči ubita dva človeka, še trije ljudje so bili ranjeni, so danes sporočile ukrajinske oblasti. Med smrtnimi žrtvami je tudi štiriletni otrok. Ruska stran je medtem poročala o več ranjenih med ukrajinskim raketnim napadom v mestu Kursk.

Štiriletni deček in njegov oče sta umrla, ko so ostanki sestreljene ruske rakete padli na stanovanjsko zgradbo v okrožju Brovari vzhodno od Kijeva. Po navedbah ukrajinskih služb so ju našli mrtva pod ruševinami zgradbe.

V napadu so bili huje ranjeni trije ljudje, med njimi tudi 13-letni otrok, je na Telegramu danes sporočila ukrajinska služba za nujno pomoč.

Po poročanju novinarjev francoske tiskovne agencije AFP so eksplozije v soboto zvečer odjeknile v središču in vzhodno od Kijeva. V prestolnici so se oglasile sirene za zračni napad in na nebu je bilo videti vsaj dva bliska, je povedal novinar AFP.

Kijevska vojaška uprava je v objavi na Telegramu sporočila, da so bili aktivirani sistemi protizračne obrambe mesta.

V mestu Kursk najmanj 13 poškodovanih

Tudi na ruski strani so poročali o ukrajinskih napadih. Aleksej Smirnov, guverner obmejne kurske regije, kjer se ruske sile že več dni borijo proti vdoru ukrajinskih enot, je dejal, da je bilo v mestu Kursk poškodovanih najmanj 13 ljudi, od teh dva huje, po tem, ko so ostanki sestreljene ukrajinske rakete ponoči padli na stanovanjsko poslopje. Izbruhnil je tudi požar, je na Telegramu zapisal Smirnov.