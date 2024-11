Rusi v množično postavljanje mobilnih zaklonišč #video

V Rusiji predlagajo množično postavljanje mobilnih zaklonišč, ki bi jih lahko uporabili v primeru bombnih napadov in naravnih nesreč, vključno s sevanji in udarnimi valovi, so sporočili iz ruskega raziskovalnega inštituta ministrstva za izredne razmere. Zaklonišče, podobno ladijskemu kontejnerju, lahko sprejme 54 oseb.

Zaklonišče KUB-M je videti kot ojačan ladijski kontejner. Omogoča določeno zaščito pred sevanjem, šrapneli, razbitinami in požari ter ga lahko namestijo v obsežnem severnem permafrostu Rusije.

Standardna enota sprejme 54 ljudi, a ji lahko dodajo dodatne module, so po navedbah Reutersa še sporočili iz inštituta Ministrstva Ruske federacije za civilno obrambo, izredne razmere in pomoč pri nesrečah (EMERCOM).

Zaklonišče sestavljata soba za 54 oseb in tako imenovani tehnični blok. Foto: en.topwar.ru

Hitro in poceni

V pojasnilu dokumenta za izgradnjo teh zaklonišč so razložili, da predlagajo postavitev objektov civilne zaščite z uporabo popolnoma montažnih konstrukcij in konstrukcij, ki vključujejo blokovno-modularni tip ali druge materiale. "Ta vrsta konstrukcije omogoča hitro in poceni postavitev struktur različnih velikosti, ki jih postavite na mesta, ki ne zahtevajo posebne predhodne priprave," so zapisali avtorji dokumenta, ki so pri razvoju ideje upoštevali izkušnje vodenja posebne vojaške operacije.

Foto: en.topwar.ru Pri ministrstvu za izredne razmere ob upoštevanju realnosti sodobnih groženj predlagajo tudi prilagoditve predpisov glede opredelitve pojmov "zaklonišče", "protiradiacijsko zaklonišče" ter "sanitarna in čistilna postaja".

V raziskovalnem oddelku menijo, da jih je treba uskladiti z zahtevami ruskega zakona o biološki varnosti in varnosti pred sevanji. Avtorji ugotavljajo, da je to vprašanje dovolj zrelo za razpravo, saj v Rusiji trenutno ni zadostnega števila zaklonišč, ki bi lahko po potrebi zaščitila vse državljane.

Da bi pospešili rešitev tega problema, pri ministrstvu predlagajo uporabo obstoječih podzemnih prostorov za zaščito državljanov, ki bi jih po potrebi dopolnili v skladu s standardi. To bo na primer omogočilo uporabo podzemnih parkirišč, metro postaj in drugih podobnih prostorov kot zaklonišča v primeru vojaške grožnje.

KUB-M so znanstveniki razvili leta 2017. Menijo, da je nastopil čas, ko je njihova uporaba nujna na državni ravni.

Zadnja - najnevarnejša - faza

Po mnenju nekaterih uradnikov vojna v Ukrajini vstopa v nekaj, kar bi lahko bila zadnja - najnevarnejša - faza, saj moskovske sile napredujejo z najhitrejšo hitrostjo od prvih tednov konflikta leta 2022, Zahod pa ohranja podporo Ukrajini.

Iz Kremlja so v ponedeljek sporočili, da se bo Rusija odzvala na "nepremišljeno" odločitev Bidnove administracije, in opozorili še, da bo ta poteza ZDA neposredno pritegnila v konflikt.