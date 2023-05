Slovenska pevka odkrito spregovorila o svoji bolezni #video

Nika Krmec je med večerjo prosila gostiteljico Sašo Lešnjek, da jim pove nekaj o sebi. David Amaro se je nato spomnil, da je v neki reviji prebral, da jo je zdravstveno stanje oviralo pri plesu. "Imam neko bolezen na srcu, tako da sem imela zaradi tega težavo, ampak nikoli pri nastopanju. Ko smo imeli vaje in mi je bilo prehudo, sem vedela, kdaj se moram usesti," je razkrila Saša.

David in Salome sta jo nato vprašala, kako to ve in ali ji postane slabo. Saša je pritrdila, vmes pa ji je postalo malce nelagodno, četudi je na samem zatrdila: "O tem mi ni nikoli zares težko govoriti, tudi z neznanimi ljudmi, če tema ravno nanese na to. Nikoli pa ne začnem tega razlagati sama. Se mi pa zdi, da je to stvar, ki je del mojega življenja, del mene. Tega se ne sramujem in zdi se mi, da če že kaj, sem ponosna na to, ker me je to razvilo v osebo, kakršna sem."

Tudi preostalim je pojasnila, da je na življenje z boleznijo navajena že od majhnega, saj je pogosto omedlevala in bila v bolnišnici. "Odkar pa imam srčni spodbujevalnik, nimam nobenih težav več," je še razkrila svojim gostom. Salome je priznala, da je bila zelo presenečena, ker se ji zdi res škoda, da ima tako mlado dekle težave z zdravjem.

Tudi Nika Krmec je bila povsem iz sebe: "Jaz sem bila čisto šokirana. Nisem poznala te zgodbe in vedela, da ima Saša spodbujevalnik ter da je imela že toliko zastojev srca. Noro, nikoli ne bi rekla, ker je, ko jo pogledaš, vedno taka dušica, vedno nasmejana. Izžareva to energijo in gre z življenjem naprej, kakor da nič ni. Občudujem jo."

Saša je nato razkrila še, da se ne sme znajti v adrenalina polnih situacijah, saj se zaradi tega lahko kakšen zdravstveni zaplet ponovi, Roka Bohinca pa je zanimalo, kako se potemtakem spopada z javnim nastopanjem. "S tem pa sreči nisem nikoli imela težav. Vedno, ko sem prišla na oder, me je to nekako pomirilo," mu je odvrnila Saša, David pa je pripomnil: "Ker je takrat tvoje srce na pravem mestu." S tem je ganil vse, še najbolj pa Sašo.

Na samem pa je pevec izdal še svoje globlje misli o slišanem: "Mislim, da ko ima človek neke take zdravstvene težave, ima drugačno voljo za življenje in drugače živi kot nekdo, ki je popolnoma zdrav, in res dejansko ceni vsak trenutek, ki ga ima."

Za konec pa je svoje misli strnila še Saša: "Zelo mi je bilo všeč, da smo se vmes malo pogovarjali tudi o moji zgodbi. Všeč mi je bilo, kako so jo oni dojeli. Sploh David, ki mi je rekel, da je moje pravo srce na odru, kar se me je res dotaknilo in mislim, da je to res.”

Saša si je s svojo pripravljeno večerjo v oddaji sicer prislužila zavidljivih 19 točk, ki so jo popeljale na vodilno mesto tega tedna. Kako pa se bo vrstni red spremenil nocoj, ko bo za štedilnik stopil Rok Bohinc?

