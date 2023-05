Prvič v šovu je enemu od gostov na večerji postalo slabo #video

Na Planetu lahko od ponedeljka do petka ob 20. uri spremljate zabavno kuharsko oddajo Riba, raca, rak. V njej je večerjo za pet prvi ta teden pripravljal David Amaro. Četudi jedi niso izpolnile vseh pričakovanj gostov, pa je bilo zato vzdušje na večerji fenomenalno in polno smeha, zaradi česar je Niki Krmec postalo slabo.

David Amaro je Salome, Niki Krmec, Roku Bohincu in Saši Lešnjek pripravil prav posebno trihodno večerjo, katere meni je bil angleško-bosansko-slovensko obarvan. Za sladico je gostom postregel carski praženec, posut s sladkorjem, gostje pa so si po lastni želji lahko dodali še marmelado.

Tako kot pri vsakem hodu pa tudi pri tem ni šlo brez ostrih kritik Salome. "Joj, Koliko sladkorja si dal. Zaradi tega se bom zredila," je dejala, nato pa zaradi tega svoj krožnik podala naprej Niki Krmec. David se je hitro opravičil in priznal, da ga je malo zaneslo. Vsi so se sicer strinjali, da je bila sladica dobra. Salome je pripomnila, da je bila zelo podobna glavni jedi, bolj kot to pa jo je zmotil plastični šopek na mizi.

"Kaj je to?! Plastične rože si dal na mizo. Ali si to vzel na pokopališču," je dejala Davidu in vse goste nasmejala do solz. "Če rečeš še eno stvar, jih bom tebi odnesel na pokopališče," ji je odvrnil David, s tem pa poskrbel za še večji naval smeha.

"Jaz ne morem niti jesti. Meni je slabo od smejanja," je priznala Nika Krmec, ko ji je končno uspelo priti do sape. Ne glede na vse zbadanje, ki ga je bil David deležen od Salome, pa je na samem priznal: "Zame so bile njene kritike kot češnja na torti, predvsem pa sem bil vesel, da je ona tam, da vse popestri. Njen humor je zelo podoben mojemu in vem, da vse to pride iz nekega balkanskega načina razmišljanja."

Prav to veselo in smeha polno vzdušje pa je poskrbelo, da je David od vsakega gosta prejel kakšno točko več, kot bi jih samo zaradi postreženih jedi. Skupaj jih je zbral 15 in z njimi vsaj za en dan postal zmagovalec. Kako pa se bo nocoj odrezala Saša Lešnjak?

Zabavno kuharsko oddajo Riba, raca, rak lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 20. uri! Nocoj pa ne zamudite še epizode šova Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki bo sledila ob 21. uri.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.