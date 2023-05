Salome je v dvomih: Kakšen je to meni?! To nima nobenega smisla #video

David Amaro še nikoli v življenju ni pripravljal večerje za pet ljudi. Bo pa to prvič prisiljen storiti nocoj, ko ga bodo na domu obiskali Salome, Nika Krmec, Saša Lešnjak in Rok Bohinc. David jim bo pripravil angleško-bosansko-slovensko obarvan meni.

Med kuhanjem glavne jedi pa so ga izdali živci, zato mu je na pomoč priskočil njegov fant, ki je za štedilnikom precej bolj vešč. Ko je David preveril, kaj se v pečici dogaja z glavno jedjo, pa je povsem razočarano ugotovil: "To je zažgano!" Fant ga je sicer pomiril, da ni še nič izgubljeno, David pa je takoj žalostno začel obžalovati svojo udeležbo v oddaji Riba, raca, rak.

Medtem ko je bil David zaskrbljen, pa je bila na drugi strani glede današnje večerje v dvomih tudi Salome: "Malo me moti to britansko pa bosansko… Kakšen je to meni?! To nima nobenega smisla!"

Bodo tekmovalci morda nocoj iz oddaje Riba, raca, rak odšli domov lačni?

Zabavno kuharsko oddajo Riba, raca, rak lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 20. uri.

