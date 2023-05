To so znani obrazi, ki bodo kuhali v novem tednu oddaje Riba, raca, rak

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V novem tednu oddaje Riba, raca, rak se bodo v pripravi večerje za štiri znane osebe preizkusili David Amaro, Saša Lešnjek, Salome, Nika Krmec in Rok Bohinc. Kdo se bo v kuhanju in postrežbi predjedi, glavne jedi in sladice odrezal bolje ter obveljal za najboljšega gostitelja oz. gostiteljico? Nov teden kulinaričnih pustolovščin se začne v ponedeljek ob 20. uri na Planetu!

Že v ponedeljek ob 20. uri bo za kuhalnice poprijela peterica novih prepoznavnih Slovencev in Slovenk. Svoje kuhinje in kuharske veščine bodo pokazali pevec David Amaro, spletna vplivnica Nika Krmec, komik Rok Bohinc, pevka Saša Lešnjek ter ena in edina Salome.

Največji izziv med njimi morda čaka Davida Amara, ki priznava, da zase pripravlja le hrenovke in jajca, a bo kljub neizkušenosti stopil iz območja ugodja in pripravil večerjo s tremi hodi, v kateri bo skušal zaobjeti vsa svoja popotovanja. Saša Lešnjek jo bo medtem svojim gostom zagodla že pred prihodom, saj se bodo morali do njenega stanovanja v 10. nadstropju odpraviti kar peš, Rok Bohinc pa bo poskrbel, da bosta morala dva gosta posledice preveč začinjene hrane hladiti z mlekom.

Foto: Planet TV

Nika Krmec medtem velja za odlično gostiteljico, zato bodo pričakovanja visoka, s tem pa tudi pritisk, prav tako je po svojih kuharskih mojstrovinah znana Salome, ki si je zamislila velikopotezni meni, kar pa se zna pod pritiskom časovne omejitve izjaloviti ...

Znani obrazi morajo večerjo s tremi hodi namreč pripraviti v treh urah, radijec Klemen Bunderla pa jim naloži še poseben izziv, ki včasih povzroča več, drugič manj preglavic, vsekakor pa veliko smeha. Kulinarične podvige komentira strokovnjakinja Darja Končarevič, ki pogosto izda tudi kakšen kuharski nasvet, kot je na primer to, kaj je skrivnost dobrega pireja, tudi sama pa je pohvalila inovativen pristop Filipa Flisarja k pripravi pokovke iz ajde v cedilu za čaj.

Kulinarična pustolovščina Riba, raca, rak je na Planetu od ponedeljka do petka ob 20. uri.

