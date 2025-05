Vsestranska Salome prej in potem #video

Vsestranska umetnica Salome, znana kot pevka, igralka, transspolna ženska in avtorica monokomedije Iznenada Salome, je estetsko osvežitev v intervjuju za Slovenske novice napovedala že lani. "Ker pač ne hodim v fitnes, bom vse malo obnovila, zamenjala in tako. Zdaj imam čas. Prej nisem imela nikoli časa, ker sem delala v gostinstvu, v kuhinji. In tam ne moreš biti en mesec prost v sezoni. Zdaj se gledališče malo umirja, tako da se bom malo renovirala," je povedala takrat.

Preberite še: