Tako se je Salome izognila vpoklicu v vojsko

V nocojšnji oddaji Ta teden z Juretom Godlerjem bo gostovala vsestranska Salome, ki bo z Godlerjem v pogovoru načela marsikatero zanimivo temo iz svojega življenja vse od odraščanja na Rabu do spremembe spola in svoje najnovejše predstave.

Salome bo Juretu Godlerju med drugim razkrila tudi, kako je po prihodu v Slovenijo dobila vpoklic v hrvaško vojsko. Pred tem je delala na bencinski črpalki v Italiji. "In takrat me je pot pripeljala v Slovenijo, to je bilo leta 90, 91, ko je bila vojna. Mama me je klicala, dobil si poziv za vojsko, moraš priti. Sem rekla, nisem jaz 'luda', da se bom šla tja klat z ljudmi, si ti normalna. Ali ti mene vidiš s puško?" je razkrila Salome, Jureta Godlerja pa je zanimalo, ali je potem vseeno morala v vojsko.

"Ne, nisem šla, ampak sem se morala zglasiti na Rabu. Sem se malo našminkala, ker je prišlo vabilo za vojsko, na ustnice sem si dala malo bleščic in sem šla. Rekla sem, dobila sem vabilo za vojsko – malo sem tudi igrala. Rekla sem, ampak jaz sem v Sloveniji, in so rekli, v redu, v redu. So podpisali in sem šla, da so se me rešili," je v smehu o tem, kako se je izognila vpoklicu v vojsko, povedala Salome.

Nato je poudarila, da pri tem ni šlo za to, da za vojsko ne bi bila sposobna. "Bila sem v JNA eno leto. Bila sem v vojski. Ne da nisem bila sposobna, ampak sem odigrala," je razložila in dodala, da je s puško znala ravnati. "Ampak je ne bi uporabljala proti človeku!"

