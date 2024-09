Fredi Miler že dvakrat premagal raka #video

"Preživel sem dva raka. Prvega sem imel leta 2022, drugega leta 2023. To je od danes javno, drugače sem prikrival, ker ne bi imel miru. Če bi takrat, ko sem prišel iz bolnišnice, tako kot vsi glasbeniki to dal v medije, ne bi imel miru. Tako da si prvi, ki si to izvedel," je povedal v petkovi oddaji. Kot pravi, je sicer strasten kadilec.

Dodal je, da je z njim zdaj vse v redu. "Sem na tabletah, doživljenjsko, in tako je," je sklenil.

Brki, zelen brezrokavnik in košate obrvi

Zdravstvene težave je imel 57-letnik že leta 2018, ko je po koncertu doživel srčni infarkt. Nastopil je v Lenartu v Slovenskih goricah, od tam pa odšel v reševalnem vozilu.

Zaslovel je leta 2004 s pesmijo Vedno si sanjala njega. Po poklicu je sicer rudar, preden se je začel resneje ukvarjati z glasbo, pa je opravljal dela mavčarja. Spremljali smo ga lahko tudi v resničnostnem šovu Kmetija slavnih, njegov prepoznavni znak pa so bili dolga leta brki, zelen brezrokavnik in košate obrvi, ki jih je, kot je pojasnil v lanskem intervjuju za Siol.net, zaradi žaljivih opazk opustil.

