Tanja Žagar razkrila, da preboleva raka dojke

Tanja Žagar je v oddaji Dobro jutro na TV Slovenija spregovorila o bolezni, s katero se sooča. Povedala je, da so ji konec lanskega leta odkrili raka dojke. "En večer sem v kopalnici zagledala, da iz desne bradavice krvavim. Tega sem se res ustrašila. Takoj sem vedela, da nekaj ni v redu," se je spomnila in dodala, da brez tega znaka ne bi opazila, da nekaj ni v redu. "Imela sem nezatipno obliko, torej ni bilo bule. Ves čas sem se namreč redno pregledovala," je dejala.

Zdravljenje še ni končano

Dogajanje zadnjega pol leta je opisala tudi v objavi na družbenih omrežjih. "Vse se je odvijalo zelo hitro. Sledil je cel kup pregledov, kemoterapije ter operacija. Zdaj me čakajo samo še obsevanja. Ker sem se v času kemoterapij dobro počutila, sem imela tudi nekaj nastopov, ki so bili zame prav tako zdravilna terapija in moram povedati, da ste mi tudi vsi, ki ste bili z mano pod odrom, nevede dajali veliko, veliko moči in navdiha," je zapisala.

Danes 42. svečko na svoji rojstnodnevni torti piham kot kratkolaska. Srečna, vesela in optimistična kratkolaska! Seveda ... Posted by Tanja Žagar on Sunday, June 30, 2024

"V teh mesecih sem sicer že večkrat razmišljala o tem, da to podelim z vami, saj se mi zdi prav, da se o teh stvareh na glas in odkrito pogovarjamo in da si izmenjujemo izkušnje, ker je tega res veliko. Vendar do zdaj enostavno še ni bil pravi trenutek za to. Dokler ne veš točno, kako in kaj, je težko karkoli razlagati, nekaj na pamet govoriti pa seveda tudi ne gre. Poleg tega so bili v tem obdobju ves moj čas, energija in čustva usmerjeni v mojo družino. Zato ob tej priliki hvala medijem, ki so spoštovali mojo odločitev, da s pisanjem o bolezni počakamo na trenutek, ko bom na to pripravljena. In seveda iz vsega srca hvala vsem čudovitim, srčnim ljudem na onkološkem inštitutu v Ljubljani," je pevka zapisala v objavi na Facebooku.

Ob tem je ženske pozvala k rednim pregledom dojk. "Upam in verjamem, da si dandanes večina žensk redno pregleduje dojke, a bi vas vseeno želela tudi sama spodbuditi k rednim pregledom. Ne govorim le o samopregledovanju, ampak tudi o rednih pregledih pri zdravniku," je poudarila.

"Vsak dan imamo priložnost, da si ga ne grenimo z nepomembnimi stvarmi"

"Kakorkoli že, 'je življenje kratko, a sladko'... res, da je včasih tudi malo manj sladko, a imamo, dokler smo tu na tem svetu, prav vsak dan priložnost, da si ga ne grenimo z banalnimi, nepomembnimi stvarmi. In predvsem, da svoj čas namenjamo pravim ljudem," je optimistično zapisala, "vsaka nova situacija, vsaka nova zgodba nas lahko veliko nauči in pripelje do novih spoznanj. Najlepše spoznanje v tej moji zgodbi pa je to, da je našim otrokom povsem vseeno, če smo dolgolase, kratkolase, brez las, velike, majhne, suhe, bolj okrogle, z več ali manj celulita ... zanje smo najlepše točno takšne, kakršne smo. In ko mi moja sončka rečeta: 'Mami, lepa si, najlepša si,' priznam, da se počutim kot miss sveta."