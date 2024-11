"Vse to je življenje. Bil je hud šok, hud udarec. V soboto zvečer se je poslovila naša Maja, s katero sva bili močno povezani in kot sestri. Zdaj je naš angelček, ki nas bo čuval. Zelo je težko, zelo je hudo dojeti," je s solzami v očeh povedala 42-letnica.

Napovedala obletnico skupine Foxy Teens

Da se je Maja Mauko poslovila, je izvedela med odmorom na nastopu. "Potem sem morala nazaj na oder. To je življenje. Isto sekundo gre naprej. Če bi vedela, da bo Maja prišla nazaj, če ne grem na oder, ne bi šla. Ampak ne bo. Nato smo vsi skupaj zanjo zapeli pesem Naj pada zdaj dež. Bilo je nepozabno. Upam, da bomo zanjo lahko zapeli še milijonkrat. In ne samo te pesmi, ampak tudi kakšno veselo," je priznala.

In dodala: "Bile smo vesele punce. Maja je bila energična, bila je v skupini, ki je ljudem prinašala veliko pozitivne energije, moči in dobre volje. Zaznamovale smo naš prostor in marsikomu od naših vrstnikov, pa tudi mlajšim in starejšim, vlivale voljo do življenja. Naj Maja v naših srcih za vedno ostane v najlepšem možnem spominu."

Skupina Foxy Teens bo sicer leta 2026 praznovala 30. obletnico nastanka skupine. "O tem smo se že pogovarjale in razmišljale, da bi pripravile neko obletnico. In mislim, da jo tudi bomo. Maja ne bo z nami fizično, bo pa drugače," je še razkrila Tanja Žagar.

Njen partner ji je v veliko podporo

V pogovoru je med drugim spregovorila tudi o svoji bolezni raka dojke in poudarila, kako pomembna je bila podpora njenega partnerja Mikija Šaraca: "Zavedati se moram te velike sreče zaradi Mikija, ki je še danes na vsakem mojem pregledu. Rekel mi je, naj se nič ne obremenjujem, tudi če bo potrebna odstranitev, da bom čudovita tudi brez las in da sem zanj najlepša."

Izpostavila je še, da ne more in ne želi biti svetovalka in komu svetovati, kaj mora narediti: "Jaz lahko o svoji izkušnji samo govorim, da se tega ne sramujemo in se pogovarjamo. Grem optimistično naprej. Čaka me še leto bioloških zdravil in preventivne kemoterapije."

Za konec je napovedala veliki koncert v Hali Tivoli, ki bo naslednje leto novembra.

