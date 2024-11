Umrla je nekdanja članica skupine Foxy Teens Maja Mauko

Skupina Foxy Teens je na družbenem omrežju Facebook sporočila, da je umrla njihova nekdanja članica Maja Mauko. "Z veliko žalostjo in praznino v srcih sporočamo, da nas je zapustila naša Foxyca Majči. Najlepši spomini pa ostajajo za vedno," so zapisale članice skupine.

Tanja Žagar pa je ob njeni smrti zapisala, da ostaja brez besed. "Tako mi je hudo. Bila mi je kot sestrica. Zlata naša Foxyca Majči, vedno boš z mano, vedno boš z nami v najlepših spominih."

Maja je bila prvotna članica zasedbe, ob njej pa so na odru stale še Tanja Žagar, Mirna Reynolds in Gaynor Johnson.

Portal 24.com piše, da so skupino leta 1996 na poti v zabaviščni park ustanovila štiri dekleta, njihova zgodba pa je trajala skoraj desetletje. Širši javnosti so postale znane s priredbo skladbe Spice Girls Wanna Be, kmalu pa je sledil njihov prvenec Ujemi ritem, nato pa še Naj pada zdaj dež, Moja simpatija in druge.

Med leti 2002 in 2003 je bila članica Foxy Teens tudi Špela Grošelj. Maja se je takrat za krajši čas poslovila od skupine in se posvetila šoli. Po Špelinem odhodu se je Maja vrnila in prvotna zasedba je skupaj vztrajala še nadaljnji dve leti.

Na Facebook strani skupine piše, da gre za prvo slovensko najstniško pop glasbeno skupino, ki je delovala med letoma 1996 in 2013.