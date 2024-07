O bolezni Tanje Žagar spregovoril tudi njen partner. Zapis je ganljiv.

"Strah pri partnerju nastane velikokrat tudi zato, ker se ženska spremeni, izgubi lase, potem pride še operacija, in to ni več oseba, ki mu je bila všeč. Zame je bila Tanja vedno kraljica, in tudi če bi prišlo do popolne odstranitve dojke, s tem ne bi imel težav. Tudi če bi si odstranila obe, me ne bi prizadelo. Zame je ona najlepše bitje na svetu, poleg, seveda, otrok, ki so na prvem mestu," je povedal Miki Šarac.

Tanja Žagar je v javnosti o svoji bolezni spregovorila v oddaji Dobro jutro na TV Slovenija. Povedala je, da so ji konec lanskega leta odkrili raka dojke. "Nekega večera sem v kopalnici zagledala, da iz desne bradavice krvavim. Tega sem se res ustrašila. Takoj sem vedela, da nekaj ni v redu," je dejala in dodala, da brez tega znaka ne bi opazila, da nekaj ni v redu. "Imela sem nezatipno obliko, torej ni bilo bule. Ves čas sem se namreč redno pregledovala."

Zapise o prebolevanju težke bolezni Žagarjeva večkrat deli tudi na Instagramu.

Kljub bolezni skuša živeti polno življenje.