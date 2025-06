Teden dni pred začetkom kolesarske dirke po Franciji je svoj nastop na največji tritedenski dirki odpovedal Ekvadorec Richard Carapaz. Zaradi okužbe prebavil in povišane temperature je na antibiotikih.

"Z veliko žalosti vam sporoča, da me zaradi vnetja prebavil ne bo na Tour," je prek družabnih omrežjih sporočil kolesar ekipe EF Education-EasyPost, Richard Carapaz. "To ni dobra novica, a je zdravje na prvem mestu. Hvala vsem za sporočila in podporo. Srečno ekipi." Že nekaj dni je na antibiotikih.

Con mucha tristeza tengo que contarles que una infección gastrointestinal me obliga a perderme @LeTour 🇫🇷😔 No es la mejor noticia, pero la salud siempre está primero. Gracias a todos por sus mensajes y apoyo. Mucha suerte @efprocycling 💪🏽



"Res nam je žal za Richarda. Z Gira je prišel v odlični formi. Na treningih je imel najboljše številke v karieri. Veliko je žrtvoval, da je prišel na to raven. To se ne bi moglo zgoditi v slabšem trenutku," odstop Carapaza s Toura obžaluje direktor ekipe Jonathan Vaughters. "Vemo, koliko mu pomeni Tour. Da smo ga izgubili tik pred dirko, je tudi za nas velik udarec."

Carapaz je letošnjo dirko po Italiji končal na tretjem mestu, leta 2019 pa je Giro tudi osvojil. Na Touru je lani dobil eno etapo in oblekel majico najboljšega hribolazca. Njegov cilj je bil, da jo letos skuša ubraniti. EF Education-EasyPost še ni objavila njegove zamenjave, na Touru zdaj najverjetneje računajo samo na etapne zmage.