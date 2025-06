"Današnji dan sem preživel v URI Soča (Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča, op. a.). Z izkušenimi strokovnjaki se trudimo, kako izboljšati mojo hojo. Vesel sem, da se z vsakim dnem, čeprav počasi, zadeve odvijajo v pozitivno smer. Uživajte življenje," je na svojih družbenih omrežjih zapisal glasbenik ter producent Jani Pavec, ki se je z zahtevno boleznijo oziroma bolezenskim stanjem spopadel lani.

Poln upanja

Pred Pavcem je še dolga pot do okrevanja, a glasbenik ter organizator porok, ki se ukvarja tudi z oddajanjem poročnih prostorov, verjame, da bo okrevanje uspešno, čemur pritrjujeta tudi njegovo razpoloženje in zapis ob fotografiji, v katerem je dodal, da se počuti poln upanja. Lepe in dobre želje so mu zaželeli tudi njegovi prijatelji in sledilci. "Samo vztrajno naprej, vse se bo postavilo na svoje mesto, mi pa te na tvoji poti okrevanja podpiramo in ti pošiljamo veliko pozitivne energije," se glasi samo eden izmed mnogih zapisov.

Maja lani ga je zadela možganska kap

Lani maja je Pavca zadela možganska kap, o nenadnem poslabšanju svojega zdravstvenega stanja pa je lani konec leta spregovoril za revijo Lady, ko je povedal: "Bilo je jutro, 11. maja, prav na dan, ko se je na našem posestvu (Skedenj, op. a.) poročil nekdanji smučarski skakalec Cene Prevc. Nenadoma me je zabolelo v zgornjem delu leve noge. Obležal sem na tleh, ker noge nisem več čutil. Z reševalnim vozilom so me odpeljali v UKC Ljubljana," je pevec za omenjeno revijo še opisal prve znake bolezni.

