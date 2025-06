Diagnozo Parkinsonove bolezni je Morten Harket razkril v intervjuju, objavljenem na uradni spletni strani skupine A-Ha. Ta legendarna norveška synthpop skupina je v 80. letih postala svetovno znana z uspešnico Take on Me, tudi zahvaljujoč Harketovemu prepoznavnemu vokalu.

Zdaj 65-letni Harket je razkril, da je imel že dve operaciji na možganih, ki naj bi zavrli slabšanje simptomov bolezni. Diagnozo je skrival več let, zanjo je vedelo le nekaj njegovih najbližjih. "Sprva nisem hotel, da bi moja bolezen postala javna, zdaj pa nočem, da bi nekaj tako zasebnega moral ves čas skrivati," je dejal.

"Ni mi bilo težko sprejeti diagnoze," je dejal, "po svojih najboljših močeh se trudim preprečiti poslabšanje. Gre za zahtevno iskanje ravnovesja med terapijami in spopadanjem z njihovimi stranskimi učinki."

Foto: Stian Andersen

Trenutno je še sposoben opravljati vsakdanje dejavnosti, je povedal, ni pa prepričan, da bo še kdaj pel. "Ni mi do petja in to vidim kot znamenje," je dejal, "ne pričakujem, da bom še kdaj popolnoma tehnično nadziral svoj glas, a pomembnejše vprašanje je, ali se še lahko izražam s svojim glasom. Trenutno to ne pride v poštev, ne vem pa, ali bo to mogoče kdaj v prihodnosti."