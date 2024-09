Legenda ima zaradi pretresov možganov Parkinsonovo bolezen

Brett Favre, ki je odigral rekordnih 321 zaporednih tekem v ligi NFL v devetdesetih letih prejšnjega stoletja in v začetku tega stoletja, je novico o bolezni razkril med zaslišanjem v ameriškem kongresu v sklopu preiskave o nepooblaščeni rabi javnih sredstev. "Na žalost sem izgubil denar pri poslovnem projektu, ki bi moral narediti napredek v zdravljenju pretresa možganov," je dejal zdaj 58-letni Favre in dodal: "Zagotovo razumete, da je zame prepozno, nedavno so mi diagnosticirali Parkinsonovo bolezen."

Brett Favre je bil v času igranja za Green Bay Packers eden najbolj priljubljenih v ligi NFL. Foto: Guliverimage Kljub vse strožjim protokolom, ki jih uvajajo odgovorni v ligi NFL, pa vprašanje glede pretresa možganov in posledic tega še vedno muči najbolj priljubljen šport v ZDA. Favre je v pokoju od leta 2010, osem let zatem pa je dejal, da je verjetno prestal številne pretrese možganov med kariero, a večine niso diagnosticirali. "Ko imate vrtoglavico, je to pretres možganov. Imel sem jih več sto, verjetno več tisoč, kar je zastrašujoče," je dejal v pogovoru. "Včasih nisem več našel stvari, na primer iskal sem ključe, ki sem jih imel v roki, ali očala, ki sem jih imel na nosu," je dodal in se vprašal, ali je to normalno ali so to opozorilni znaki.

V torek je Favre moral odgovarjati na vprašanja na zaslišanju glede njegove investicije v podjetje Prevacus, ki razvija zdravilo za zdravljenje pretresa možganov, projektu, ki je pridobil 1,8 milijona evrov javnih sredstev.

Parkinsonova bolezen, degenerativna bolezen možganov, po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije letno prizadene deset milijonov ljudi po svetu.

Favre je v ligi NFL igral za Atlanta Falcons, Green Bay Packers, New York Jets in Minnesota Vikings. S Packers je bil prvak leta 1996, trikrat pa je bil najkoristnejši igralec lige.

Pretresi možganov so na začetku nove sezone lige NFL spet vroča tema, potem ko je že tretjega v treh letih utrpel mladi podajalec Miami Dolphinsov Tua Tagovailoa. Soočil se je s pozivi, naj se upokoji in ne igra več v ligi NFL. "To je to, pojdi naprej in naredi pravo stvar," je takrat zapisal nekdanji lovilec Dallas Cowboys Dez Bryant. "Tua je imel čisto preveč pretresov možganov. Mora se upokojiti, če želi dočakati starost." A Tua se je odločil, da bo igral naprej.