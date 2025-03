Legendarni pevec "zaradi težav s starostjo in spominom" ne bo več nastopal

"Kot veste, se Johnny Mathis letos bliža svojemu 90. rojstnemu dnevu. Z iskrenim obžalovanjem sporočamo, da so njegove težave s starostjo in spominom vse hujše, zato se bo upokojil z odrov," so predstavniki legendarnega pevca v sredo objavili na njegovem profilu na Facebooku.

89-letni Mathis naj bi še nekajkrat nastopil, njegov zadnji koncert pa je napovedan 18. maja v Englewoodu v New Jerseyju.

Johnny Mathis, ki bo konec septembra dopolnil 90 let, je nedvomno eden najbolj vzdržljivih glasbenih izvajalcev, na koncertih in turnejah je vse od leta 1956, ko je izdal svoj prvi album.

V svoji častitljivi glasbeni karieri je nanizal vrsto uspehov, med drugim je eden od le štirih pevcev, ki so imeli na Billboardovi glasbeni lestvici hkrati kar pet svojih albumov, ob njem je to uspelo le še Franku Sinatri, Barryju Manilowu in posthumno še Princeu.

