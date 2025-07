Odkrili vzrok množičnega pogina krav na Hrvaškem: "To je takšna sramota, da ni večje sramote"

Po več kot dvajsetih dneh so odkrili vzrok množičnega pogina krav v bližini Vrlike in Drniša na Hrvaškem, poroča Index.hr. Pri eni od poginulih krav so namreč ugotovili antraks, nalezljivo bolezen, ki prizadene predvsem domače in divje sesalce, lahko pa se prenaša tudi na ljudi.

Prvi sum na nalezljivo živalsko bolezen v naselju Maovice v Občini Vrlika je bil prejet 7. julija 2025. Na podlagi informacij o nenadnem poginu goveda brez vidnih kliničnih znakov bolezni je pooblaščeni veterinar opravil klinični pregled živali v čredi in truplo umrle živali poslal na nadaljnje vzorčenje.

Do 18. julija 2025 so bili večkrat opravljeni klinični pregledi živali in potrebno vzorčenje iz vseh objektov, kjer so lastniki prijavili pogin živali. V petek, 18. julija je bil do zdaj prejet edini pozitivni izvid na antraks, je sporočil Hrvaški veterinarski inštitut.

Poginilo okoli 60 krav

Medtem govedo še vedno poginja, natančno število do zdaj poginulega goveda pa ni znano. Živinorejeci so včeraj ocenili, da je poginilo okoli 60 krav. Nad odzivom institucij so razočarani. Po besedah kmeta Jureta Trudića so jih pristojni namreč več dni prepričevali, da ne gre za okužbo.

"Povsem sem bil potrt, ko sem slišal, za kaj gre. Vseeno bi se zahvalil institucijam, da so po približno 20 dneh vendarle ugotovile, da gre za antraks, čeprav so sprva rekli, da izključujejo vse nalezljive bolezni," je za Dnevnik Nove TV povedal živinorejec Jure Turudić, čigar krave so bile okužene.

Glede dejstva, da je antraks nalezljiv tudi za ljudi, je Turudić dejal: "To bi pomenilo, da bi šel s svojo živino v Agroproteinko (podjetje za odstranjevanje trupel poginulih živali, op. p.) in to bi bilo to." Dodal je še: "Nimam besed. To je sramota, takšna sramota, da ni večje sramote."

"Nimam besed. To je sramota, takšna sramota, da ni večje sramote," je dejal govedorejec. Foto: Hrvatski krški pašnjaci/FB Ker govedorejci niso več imeli potrpljenja ter so predolgo čakali na odzive in ukrepe institucij, so v petek trupla krav sami odpeljali na cesto. Bili so ogorčeni, saj so ves čas trdili, da gre za nekakšno nalezljivo bolezen, ne glede na to, da so uradne ugotovitve Veterinarske inšpekcije sprva pokazale nasprotno.

Božinović: Osebje za testiranje bo delalo ves konec tedna

Notranji minister Davor Božinović je napovedal, da v forenzičnem centru Ivana Vučetića analizirajo vzorce tkiva, želodca, jeter in ledvic krav, pa tudi vodo, ki so jo živali pile. "Center je angažiral vse razpoložljive sile oziroma zaposlene, ki bodo delali ves konec tedna, da bi čim prej dobili dokončne odgovore, za kaj gre," je povedal.

Danes bodo sicer izvedli posebno tiskovno konferenco, ki se je bosta udeležila tudi minister za kmetijstvo David Vlajčić in državni sekretar Ivan Matijević.

Kaj je antraks?



Antraks ali vranični prisad je bolezen, ki prizadene predvsem domače in divje sesalce, kot so govedo, ovce, koze in konji, lahko pa se prenese tudi na ljudi s stikom z okuženimi živalmi. Je zoonoza, ki ima lahko zelo resne posledice, vključno s smrtjo.



Spore bakterije Bacillus anthracis lahko v tleh preživijo desetletja in so zelo odporne na zunanje vplive. Bolezen se pri živalih običajno kaže kot nenadna smrt, medtem ko se pri ljudeh lahko razvije v kožno, črevesno ali pljučno obolenje, odvisno od načina okužbe.



Ljudje se lahko okužijo med delom z bolnimi ali mrtvimi živalmi, z uživanjem mesa okuženih živali ali v industriji, kjer delajo z okuženimi živalskimi deli. Ljudje so sicer bolj odporni na antraks kot živali in se zdravijo z antibiotiki, stopnja umrljivosti pa je približno devetodstotna.