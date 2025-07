Ogromen pogin krav na Hrvaškem: "Ukrepajte, ostali bomo brez vsega"

Neverjetni prizori prihajajo iz notranjosti Dalmacije, natančneje iz Podsvilajskega območja okoli Vrlike, kjer je poginilo že približno 50 krav, število pa vsak dan narašča. Od česa poginejo, ni znano. Kmetje so jezni in nemočni, poroča Slobodna Dalmacija.

V Gornjih Maovicah pri Vrliki vladata zaskrbljenost in strah, potem ko so v manj kot mesecu dni zabeležili približno petdeset primerov nenadne smrti goveda na prosti paši, piše Slobodna Dalmacija. Domačini, zlasti živinorejci, kot je družina Turudić, ki na treh pašnikih redijo več kot 200 glav goveda, so globoko zaskrbljeni, saj iz dneva v dan izgubljajo živali, vzrok pa še vedno ni znan.

UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ Šokantan pomor stoke pod Svilajom: Stočari su nemoćni. Je li u pitanju trovanje?https://t.co/RkTADmt1H6 — DNEVNIK.hr (@DNEVNIKhr) July 13, 2025

V zadnjih desetih dneh izgubil 12 krav

"V zadnjih desetih dneh sem izgubil enajst krav. Dvanajsto smo našli v nedeljo zgodaj zjutraj. Pet jih je poginilo v enem dnevu. Ne vemo, kaj se dogaja. Nekateri omenjajo zastrupitev, drugi ne izključujejo pojava neke nalezljive bolezni, kar se mi zdi bolj verjetno. Vsi primeri so bili zabeleženi na območju pašnika Radinje na izhodu iz Gornjih Maovic. Skrb vzbujajoče je, da poleg mene in mojih sinov tudi drugi živinorejci izgubljajo svoje živali. To pomeni, da se dogaja nekaj resnega. Za zdaj vsi molčijo. Tudi veterinarji in lovci. Samo higienik redno odvaža naše poginule živali," je dejal živinorejec Nikola Turudić.

Zaskrbljenost še bolj narašča, saj bi lahko, če gre za nalezljivo bolezen, ta hitro prizadela preostalo živino in celo ljudi. Za zdaj pristojne službe, veterinarski in lovski inšpektorat, izključujejo zastrupitev in ne potrjujejo okužbe, vendar se končni odgovori pričakujejo šele po rezultatih analiz ministrstva za kmetijstvo in državnega inšpektorata.

Bojijo se, da se bolezen prenese na ljudi

"Bojim se, da bodo do takrat vse živali pomrle. To je treba nujno rešiti. Prepovedali so mi prodajo telet, kar je v redu. Noben normalen človek ne bi nekaj prodal, ne da bi dobil strokovno mnenje. Vendar nam krave vsak dan umirajo. Ukrenite nekaj, ostali bomo brez vsega," poziva Nikola.

To ni prvič, ko se kmetje na tem območju borijo z boleznijo in poginom živali. Pred tremi leti je podobna bolezen pustošila po Lonjskem polju, pred dvajsetimi leti pa je bila prvič zabeležena v bližini Vrlike. Pravočasnega odziva ni bilo, kar je privedlo do širjenja bolezni in velikih izgub. To je tisto, kar domačine najbolj skrbi – da se zgodovina ne bi ponovila in bi območje zaradi zoonoze, bolezni, ki se lahko prenaša na ljudi, morali zavarovati in jih dati v karanteno.