Gorski reševalci iz Gorske reševalne službe Bohinj so imeli nekoliko drugačno reševanje. Iz večje luknje ob poti proti Ovčariji na fužinskih planinah so s pomočjo vitla reševali kravo. Zagotovo po klogramih "težko" reševanje. Izvlekli so jo živo in nepoškodovano.

Kljub delovnemu dnevu se je v ponedeljek dopoldne lahko zbralo devet gorskih reševalcev iz Gorske reševalne službe Bohinj, da so lahko iz večje luknje ob poti med planino Dedno polne in Ovčarijo izvlekli kravo. Po dolgem času so morali uporabiti tudi vitlo. "Iznajdljivost je pri našem poslanstvu tako ali tako stalnica in tudi danes smo kar nekaj časa razmišljali, kako ubogo revo spraviti iz nerodnega položaja živo in zdravo. Vse skupaj je trajalo dobri dve uri. Kravica si je do našega odhoda že toliko opomogla, da je iz ležečega prešla v 'prežvekovalni' položaj, vmes spila nekaj požirkov vode in si počasi nabirala moči, da se bo čez kakšno uro ali dve kot velika junakinja vrnila nazaj na Dedno polje," so zapisali v objavi na družabnih omrežjih.

"Hvala GRS Bohinj"

Metka in Blaž Marinč Foto: Ana Kovač "Pridejo tudi manj lepi trenutki. Hvala GRS Bohinj, da smo še vedno celotna ekipca, z vsemi kravicam," sta se zahvalila mlada pastirja z Dednega polja Metka in Blaž Marinč, ki redno objavljata prigode s planine na Instagramu na profilu Pastirski lajf. Lani smo z njima objavili intervju na siol.net. "Hvala, da si še vedno z nami."

Reševalci torej na pomoč priskočijo tudi živalim. "V sedmem členu našega statuta o tem, kaj so naše naloge, piše med drugim takole: '... reševati prebivalstvo ob naravnih in drugih hudih nesrečah na gorskem področju in drugod, kjer posebna strokovna usposobljenost članov društva lahko pripomore k ohranitvi človeških življenj, zdravja, premoženja in živali.' Danes smo torej še enkrat več dokazali, da nam tudi za življenje in dobrobit živali ni težko opustiti vsega in oditi na pomoč."