Nekdanji profesionalni kolesar Robert Gesink, ki je Primožu Rogliču kot pomočnik pri ekipi Visma pomagal do številnih uspehov, je na družbenih omrežjih sporočil, da je umrla njegova žena Daisy, mama njunih otrok Anne in Brama.

Kot poročajo nizozemski mediji je Daisy Gesink, žena Roberta Gesinka, sinoči umrla po kratki bolezni. Zdravniki so ji agresivno bolezen diagnosticirali pred nekaj tedni, a žal niso mogli storiti ničesar, poroča Wielerflits.

Devetintridesetletni Gesink, ki je svojo kolesarsko pot končal konec lanskega leta, je na Instagramu v slovo ženi zapisal sledeče: Večno boš živela v naših srcih. Hvala za vso ljubezen, ki si nam jo dala, za tvoj čudovit nasmeh, ki je osvetlil vsako sobo. Žal mi je, da moramo nadaljevati brez tebe, predvsem pa sem tako ponosen, da sem tvoj mož."

Na pokojno Daisy so se spomnili tudi v nekdanji ekipi Gesinka, Visma | Lease a Bike. Zapisali so, da sta danes veselje (njihov kolesar Simon Yates je danes po preobratu dobil Giro) in žalost tesno prepletena. Celotna ekipa je globoko užaloščena zaradi smrti Daisy, žene Roberta Gesinka. Naše misli so z vsemi njenimi najdražjimi v tem težkem obdobju. Daisy in njeno družino nosimo v naših srcih," so zapisali pri Vismi.

Preberite še: