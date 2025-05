Po hudi bolezni se je poslovil novinar Darko Šterbenk, so sporočili z Večera.

Svojo novinarsko pot je Šterbenk začel in končal pri mariborskem časniku. Bil je vodja Večerovega uredništva, urednik črne kronike, vodil je uredništvo revij Kaj in Vroči kaj ter bil dolga leta prepoznavni glas Večerovih radijskih oglasov.

"Darkovega glasu ne v redakciji ne na radiu že nekaj časa ni več, a vsega, kar so on in sodelavci naredili na Večeru, se spominjamo s hvaležnostjo in spoštovanjem," je ob slovesu zapisal odgovorni urednik Večera Matija Stepišnik.