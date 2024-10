"Poklic kirurgije v ginekologiji in porodništvu mi je dal vpogled v dva ključna trenutka na obeh koncih časovnice življenja – njegov začetek in njegovo minljivost. V dežurstvih v porodnišnici sem priča moči ženske, ki podari novo življenje. V rednem delovniku pa moči ženske, ki se spopade z diagnozo raka. Te ženske niso samo bolnice z rakom; so mame, babice, sestre, žene, prijateljice, hčerke, vnukinje, vsaka s svojo življenjsko zgodbo in svojim poslanstvom," izpostavi Mateja Lasič, specialistka ginekologije in porodništva ter diplomirana pianistka. Je ustanoviteljica projekta OVITA, v okviru katerega 14. oktobra v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma prirejajo dobrodelni koncert OVITA zanjo, zbrana sredstva pa bodo namenjena za nakup kirurških inštrumentov za zdravljenje bolnic z rakom rodil.

Mateja Lasič, specialistka ginekologije in porodništva, zaposlena na Ginekološki kliniki UKC Ljubljana, je v želji zagotoviti ženskam z rakom rodil najboljšo možno oskrbo ustanovila projekt OVITA, katerega cilj je povezati ljudi v skupno dobro, ozaveščati širšo javnost, da bi bilo teh bolezni čim manj, ter prispevati k najboljši možni obravnavi, zdravljenju in podpori žensk.

V okviru projekta, pri katerem sodelujejo strokovnjaki, bolnice in uveljavljene osebnosti, 14. oktobra v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma pripravljajo dobrodelni koncert OVITA zanjo. Poleg Lasič na klavirju bodo na koncertu nastopili še simfonični Grex Symphoniacorum Univerze v Ljubljani, Bojan Cvjetićanin, Tomi Meglič, Anja Bukovec, Sara Čano, Maja Žerjav, skupina Katrinas in Muze.

Kot je Lasič zapisala v sporočilu za javnost, sta pri pripravi programa sodelovala skladatelja Anže Rozman ter svetovno znani Hans Zimmer s svojo filmsko glasbo, ki bo pospremila tri navdihujoče video zgodbe. Dogodek bo moderiral doktor rekonstruktivne in estetske kirurgije Uroš Ahčan. Spregovorili bodo tudi Miha Mazzini, Tanja Skaza in Petra Majdič ter svetovno uveljavljeni prof. dr. Dirk Timmerman, predstojnik ginekološke klinike Univerzitetne bolnice Leuven v Belgiji in vodja raziskovalne skupine IOTA.

Zbrana sredstva v okviru projekta in koncerta bodo namenjena kampanji za ozaveščanje javnosti ter nakupu kirurških inštrumentov, ki so nujno potrebna za kakovostno obravnavo in zdravljenje bolnic z rakom rodil.

Projekt in koncert potekata pod častnim pokroviteljstvom predsednice države Nataše Pirc Musar in župana Mestne občine Ljubljana Zorana Jankovića. Projekt so podprli tudi Ana Roš, Ksenija Benedetti, Sara Isaković, Oskar Kogoj, Aleksander Zadel, Dubravka Tomšič Srebotnjak in mnogi drugi.