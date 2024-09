Na onkološkem inštitutu so ob svetovnem dnevu varnosti pacientov ponovno opozorili na prostorsko stisko, s katero se soočajo že vrsto let. Ministrstvo za zdravje so pozvali, naj zagotovi sredstva za nadgradnjo objekta H in novogradnjo objekta R, za katera so gradbeno dovoljenje pridobili junija lani in bo kmalu poteklo, da lahko začnejo gradnjo.

V. d. direktorice Onkološkega inštituta Ljubljana Zlata Štiblar Kisić je dejala, da trenutno delujejo na 38 tisoč kvadratnih metrih površine, potrebovali pa bi najmanj 15 tisoč kvadratnih metrov več. "Projekti za nadzidavo stavbe H in postavitev stolpiča znašajo le 9.600 kvadratnih metrov, kar pomeni, da smo že v zaostanku, tudi če bi že danes imeli te prostore," je opozorila v današnji izjavi za medije.

"Lani v mesecu juniju smo pridobili gradbeno dovoljenje, zanj smo plačali tudi vse prispevke in zdaj čakamo, kdaj se bo zasadila prva lopata oziroma še prej, da nam ministrstvo odobri ta težko pričakovani denar," je dejala Štiblar Kisić.

Celotna investicije je po njenih besedah sicer vredna približno 42 milijonov evrov. "Seveda je to zalogaj, ampak pomislimo na vso dobrobit, ki jo pridobimo s tem. In končno govorimo o instituciji, ki je nacionalnega pomena glede na to, da incidenca raka narašča, vsako leto imamo v obravnavi od dva do tri odstotke več onkoloških bolnikov," je poudarila.

Bolniki za zdaj niso ogroženi

Po njenih besedah je za bolnike ne glede na prostorsko stisko dobro poskrbljeno in strokovno osebje dela po vseh evropskih smernicah. "Bolniki za zdaj niso ogroženi, vendar lahko zaradi pomanjkanja prostorov postanejo," je še opozorila Štiblar Kisić.

V čakalnicah premalo stolov, improvizirane ambulante brez oken in ventilacije

Na prostorsko stisko inštituta opozarjajo tudi v društvih bolnikov, ki so povezani v svet pacientov onkološkega inštituta. Izvršna direktorica Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo L&L Kristina Modic je dejala, da zaradi prostorske stiske društva prejmejo številne klice in pozive bolnikov.

O prostorski stiski so že večkrat obvestili tudi ministrstvo za zdravje, ki je nato odobrilo projekt nadgradnje stavbe H in novogradnje objekta R ter s sklepom namenilo sredstva. "Onkološki inštitut je že pridobil gradbeno dovoljenje, tukaj pa se je ustavilo in zadeve stojijo, kar je nedopustno," je opozorila Modic. V društvih pa želijo, da vsi odločevalci in vključeni deležniki naredijo vse, da se stanje prioritetno reši, je dodala.

Po besedah Modic je v čakalnicah in pred laboratorijem premalo stolov, ob tem pa ni prostora, da bi postavili nove, vedno več je improviziranih ambulant, ki so brez oken in ventilacije, "kar za bolnike z rakom pomeni vir dodatnih okužb", v stavbi C, kjer bolniki prejemajo kemoterapijo, nanjo čakajo v koloni po stopnicah navzgor, premajhna je tudi ambulanta za kemoterapijo, je naštela neustrezne prostorske pogoje.

"Onkološki inštitut poka po šivih in možnosti za reševanje teh prostorskih stisk ni več," je še opozorila. Ob tem jih skrbi tudi morebiten prihod dodatnih bolnikov iz Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, kjer se prav tako "zapleta z novogradnjo" onkološkega oddelka. Modic je dejala še, da bi prostorske razmere in dodatni bolniki lahko resno ogrozili izvajanje dejavnosti onkološkega inštituta.

Predsednik Slovenskega onkološkega društva za moške OnkoMan Matej Pečovnik pa je dodal, da mora onkološki inštitut postati "prioriteta prioritete, da ne bomo več prioriteta številka štiri".

Ministrstvo sredstev za gradnjo še ni zagotovilo

Z ministrstva za zdravje so sporočili, da se zavedajo prostorske stiske na onkološkem inštitutu in pomena izvedbe investicije pridobivanja dodatnih prostorov z nadgradnjo stavbe H in izgradnjo stolpiča R. Dodali so, da so začetne zaplete s transformatorsko postajo in izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje po posredovanju urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu uspešno razrešili.

Sporočili so še, da v proračunskem letu 2024 sredstva za izvedbo investicije niso zagotovljena, vendar bo omenjeni urad še letos izvedel recenzijo projektne dokumentacije in pripravil razpisno dokumentacijo za javno naročilo za izbor izvajalca za gradbena, obrtniška in instalacijska dela, da bo do podpisa pogodbe za izvedbo teh del "prišlo kar najhitreje v letu 2025".