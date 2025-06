Natanko leto dni pred svojim največjim koncertom v karieri so člani skupine Joker Out kar na prizorišču, kjer bosta prihodnje leto potekala njihov Karneval in obenem obeležitev desete obletnice skupine, razkrili več podrobnosti o svojem spektaklu. V pogovoru za Siol.net so spregovorili o pripravah, željah in pričakovanjih za veliki koncert ter tudi o tem, kako se jih dotaknejo povezovanja z različnimi dekleti in ljubezenske zgodbe, ki se v medijih pojavljajo o njih. Kaj so Joker Out povedali o svojih najlepših spominih na prvih devet let, si poglejte v zgornjem videoposnetku.

"Za svojo deseto obletnico smo si želeli prirediti koncert na lokaciji, ki ni klasična lokacija, kjer slovenski izvajalci prirejajo svoje lastne koncerte," je v uvodu predstavitve povedal frontman skupine Bojan Cvjetićanin, ki je dodal, da je morda v njih tlela želja, da nekaj naredijo prvi ali pa med prvimi.

"Tukaj okoli smo preživeli veliko časa"

"Lokacija na Kardeljevi ploščadi se nam je zdela popolna, saj je skupina Joker Out nastala prav za Bežigradom. Lepo se nam je zdelo, da svojo desetko praznujemo doma, saj smo veliko časa preživeli tukaj okoli," je svoje občutke o prostoru, kjer bo prihodnje leto potekal Karneval, v imenu skupine strnil Cvjetićanin.

"To obdobje od začetkov je bilo vihravo, predvsem zato, ker se nam je marsikaj v življenju spremenilo. Začeli smo kot srednješolci, zdaj pa smo kar naenkrat poklicni glasbeniki," je za Siol.net povedal frontman Cvjetićanin. Foto: Ana Kovač

"Začeli smo kot srednješolci, zdaj pa smo kar naenkrat poklicni glasbeniki"

Kot je za Siol.net povedal frontman Bojan Cvjetićanin, jih veseli, da so lahko na skupni poti odraščanja, saj je večina aktualnih članov skupaj prerasla iz srednješolcev v mlade odrasle. "Veliko smo se naučili ne samo kot glasbeniki, ampak tudi kot ljudje, zgradili smo neskončno lepih odnosov, skupaj obiskali marsikatero lokacijo in veliko doživeli," je povedal Cvjetićanin in dodal: "To obdobje od začetkov je bilo vihravo, predvsem zato, ker se nam je marsikaj v življenju spremenilo. Začeli smo kot srednješolci, zdaj pa smo kar naenkrat poklicni glasbeniki."

Dodal je, da če ne bi bili vsi člani vitalen del skupine, do sem, kjer so danes, ne bi prišli. V duhu demokracije so tudi sprejeli odločitev, da koncert izvedejo prav na travniku Kardeljeve ploščadi.

"Želim si, da bomo po tem koncertu, ko bomo prišli dol z odra, vedeli, kaj smo naredili," je povedal bobnar skupine. Foto: Ana Kovač

Kaj pa si Bojan Cvjetićanin in bobnar Jure Maček želita za veliki koncert? "Želim si, da bi bil ta dan popolnoma sproščen in neobremenjen ter ga bomo doživeli samo z zavedanjem, da je tukaj množica ljudi, ki se je prišla imet zelo lepo in doživet nekaj, kar je neponovljivo," je povedal Cvjetićanin, Maček pa je temu dodal: "Ter da si bomo ta koncert lahko zapomnili, saj si ob odhodu z odra običajno po kakšnem velikem koncertu pod takim adrenalinom in stresom, da ne veš, kaj se je sploh zgodilo." "Želim si, da bi po tem koncertu, ko bomo prišli dol z odra, vedeli, kaj smo naredili," je še dodal bobnar skupine.

Napovedujejo tudi posebne goste

Člana zasedbe sta obljubila, da bodo odigrali mešanico vseh svojih pesmi in albumov in tudi nove glasbe, nadejajo pa se, da bo to njihov najdaljši koncert, ki ga bodo odigrali. "Imeli bomo tudi kakšnega krasnega gosta, ki ga naša tla še niso videla," je za Siol.net povedal Cvjetićanin in dodal, da so priprave veliko bolj naporne in obsežne, kot bi si upali kadarkoli predstavljati, a ob tem poudarjata, da so se obdali z odlično podporno ekipo.

Kaj si mislijo o ugibanjih o njihovi zasebnosti?

V zadnjem obdobju so številni mediji člane zasedbe, predvsem frontmana Bojana Cvjetićanina, povezali z različnimi dekleti in "napletli" tudi morda neresnične in namišljene poletne romance. "Kaj pa vem, mislim, da je to ključen del tega, da si javna osebnost. Ta neka povezovanja se pojavljajo konstantno," je povedal priljubljeni 26-letni pevec skupine.

Člani skupine so sledili svojim sanjam in okoli sebe zgradili močno ekipo ter skupino s prepoznavno lastno glasbeno sliko. Kaj pa svetujejo mladim, ki se na svojo pot šele podajajo? "Za mlade, ki si želijo vstopiti v lastni svet kreative ali pa na svojo lastno pot, bi bilo glavno sporočilo, da si zaupajo, a do so hkrati samokritični in iskreni do sebe ter da se obdajo z ljudmi, za katere vedo, da jim iskreno želijo najboljše," je prepričan Cvjetićanin. Skupaj "z ljudmi, ki si delijo enako vizijo" lahko narediš veliko več kot sam. "Moraš pa si tudi upati, da narediš ta korak čez sebe in se ne bojiš porazov in neuspehov, ker iz njih rastejo nove ideje," sta svoje misli še strnila Maček in Cvjetićanin.

"Moraš pa si tudi upati, da narediš ta korak čez sebe in se ne bojiš porazov in neuspehov, ker iz njih rastejo nove ideje" sta svoje misli za Siol.net strnila Maček in Cvjetićanin. Foto: Ana Kovač

Pripravljajo novo glasbo, ki bo zazvenela tudi prihodnje leto na ploščadi

Trije člani Joker Out (basist Nace Jordan, kitarista Kris Guštin in Jan Peteh) so za Siol.net povedali, da so se za večino stvari za dogodek, ki bo na travniku Kardeljeve ploščadi potekal prihodnje leto, že dogovorili in povabili tudi goste, ki so že potrdili svoj prihod. "Kar se bo pripravljalo v tem letu, je to, kako vas (medije in oboževalce) navdušiti za ta dogodek, ker bo res fajn," je povedal Jordan.

Trije člani Joker Out so razkrili, da so v fazi postavljanja idej za oder, celotno idejo za dogodek pa že imajo. Foto: Ana Kovač

Razkrili so tudi, da so v fazi postavljanja idej za oder, celotno idejo za dogodek pa že imajo. "Pripravljamo pa tudi novo glasbo, ki jo bomo izdali v drugi polovici letošnjega leta in ki bo seveda zazvenela tukaj na Kardeljevi ploščadi," je povedal Guštin.

Pripravljajo tudi nov album?

"Ne aktivno, a s pripravo novih komadov je to neizogibno," so dodali člani skupine in povedali, da bodo v bližnji prihodnosti v času do velikega koncerta predstavljali nove single. Dodali so, da bo to njihov največji koncert do zdaj, ki bo potekal v obliki festivala oz. karnevala. "To bo dogodek pod milim nebom, ki se ga vsi zelo veselimo, bo pa tudi že čez dan veliko dogajanja," je še povedal Guštin.

Se lahko torej oboževalci skupine nadejajo tudi skrivnih gostov in presenečenj? "Tudi, poudarek na presenečenjih," so bili skrivnostni člani zasedbe in razkrili, da si obetajo tudi prihod gostov, ki jih do zdaj še ni bilo v Sloveniji.

Največji koncert Joker Out z imenom Karneval ob deseti obletnici priljubljene slovenske rock zasedbe bo potekal prihodnje leto 20. junija na Kardeljevi ploščadi. Foto: Ana Kovač

Na vprašanje, koliko oboževalcev pričakujejo na karnevalu, pa so se pošalili, da jih pričakujejo vsaj 200 tisoč in dodali: "Kakor smo seznanjeni, je kapaciteta ploščadi do nekje 25 tisoč obiskovalcev." Zagotovo pa bo to, če jim uspe napolniti prostor, največji samostojni koncert v glasbeni karieri še vedno mlade zasedbe Joker Out. Vizija skupine za prihodnjih deset let je zato ustvarjati glasbo v enakem duhu in "biti še naprej zaljubljeni v to, kar počnejo".

Do "karnevalskega koncerta" na Kardeljevi ploščadi bodo nastopili še na več domačih in tujih odrih. Julija bodo nastopili na Tednu mladih v Kranju ter na laškem Pivu in cvetju, avgusta pa na Castle festivalu v Fari ob Kolpi. Koncertirali bodo tudi na Balkanu, Poljskem, Češkem, Nizozemskem, v Avstriji in Veliki Britaniji, konec avgusta pa tudi na finskih festivalih Logomo in Dinosaurock.

