Joker Out napovedali največji koncert do zdaj in razkrili lokacijo

Skupina Joker Out bo 20. junija 2026 na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani praznovala svoj deseti rojstni dan, ta veliki koncert, največji v dozdajšnji karieri, pa so poimenovali Karneval.

Lokacijo so izbrali, ker je članom zasedbe izjemno domača: "Za vogalom od tam, kjer smo odraščali, blizu šole, kjer smo se spoznali, in čez cesto od našega prvega prostora za vaje."

Kako je nastala ideja Karnevala? Poglejte:

Na koncertu se bodo nedvomno sprehodili po spominih od prvih srednješolskih koncertnih korakov in nastopov v lokalnih klubih do razprodanih koncertov v Cvetličarni, Križankah in Areni Stožice ter do Evrovizije in velikih festivalskih odrov Evrope. Oziroma, če prevedemo v glasbeni jezik: od prvih hitov, kot so Omamljeno telo, Umazane misli in Gola, do himn generacije, na primer Novi val, Demoni, Barve oceana in seveda Carpe Diem, s katero so osvojili srca po vsej Evropi.

