Prsi so zlata klasika lepotne kirurgije, a tudi facelift ni več tabu

Dr. Krešimir Božikov je eden vodilnih plastičnih kirurgov v Sloveniji. Kariero je začel v UKC Ljubljana, kjer se je ukvarjal z rekonstrukcijami obraza in dojk, zaposlen je bil je tudi na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Zdaj se na Kliniki Božikov ukvarja izključno z estetsko kirurgijo. V intervjuju nam je razkril nekaj svojih misli in pogledov o področju, na katerem deluje in na katerem tudi v Sloveniji (končno) že padajo nekateri tabuji.

Zakaj ste se odločili prenehati opravljati rekonstrukcijske posege in se posvetili izključno lepotni kirurgiji?

Bolj kot se neka stroka razvija, bolj je nujna subspecializacija. Sčasoma sem ugotovil, da ne bom mogel dosegati najboljših rezultatov na obeh področjih. Odkar se že več let ukvarjam izključno z lepotno kirurgijo in se imam za zelo dobrega lepotnega kirurga, ponovno oziroma še bolj vidim, da če želiš biti v neki stvari odličen, se ji je treba povsem predati in zmanjka časa za popolno predanost na vseh področjih. Na naši kliniki trenutno delujeva dva plastična kirurga in oba obvladava vse vrste lepotnih kirurških posegov. Kljub temu se jaz bolj poglobljeno ukvarjam z operacijami liftinga obraza, operacijami nosu in operacijami dojk, dr. Katarina Živec, ki dela pri nas in v Abu Dhabiju, s kirurškimi posegi preoblikovanja telesa (mommy makeover) ter operacijami dojk.

Katerih kirurških lepotnih posegov opravite največ in kako se spreminja trend na tem področju?

Dojke so na splošno v svetu in tudi pri nas še vedno zlata klasika lepotne kirurgije. Trend manjšanja velikosti prsnih vsadkov se je nekoliko ustavil. Še vedno so moderne t. i. športne dojke. Seveda če izvzamemo Balkan, kjer imajo svoja, posebna merila lepote.

Kakšne ženske pa se odločajo za povečanje dojk, jih je mogoče opredeliti?

Večini žensk je pomemben naravni videz dojk, se pa najdejo pacientke, ki jih umetni videz ne moti oziroma si ga tudi želijo. Imamo dve skupini pacientk, ki si želijo s povečanjem prsi doseči povsem naraven videz: prva so mlade ženske, ki imajo naravno majhne dojke, druga pa so pacientke, ki si želijo korigirati prazen zgornji pol dojk, ki je posledica (večkratnih) rojevanj.

Ali kandidatke za povečanje prsi pridejo k vam z že definirano željo o izboru velikosti in oblike prsnih vsadkov ali jim pri tem pomagate vi?

Zelo različno. Nekatere pacientke področje raziščejo v ekstremne detajle, večina mi na posvetu pove le svoje želje, jaz pa jim svetujem ustrezen izbor. In v večini primerov ga tudi upoštevajo in so z rezultatom zadovoljne. V resnici in glede na to, da na leto opravim tudi več sto posegov na dojkah, takoj, ko vidim pacientko, vem, kateri vsadki bodo najbolj primerni zanjo. Kar se tiče vrste vsadkov, kapljičastih vsadkov tudi jaz ne izberem več tako pogosto, saj je mogoče večino naravnih rezultatov doseči tudi z okroglimi prsnimi vsadki.

Pa so se metode oz. tehnike povečanja dojk v zadnjih letih sploh kaj spremenile?

V raznih detajlih se tehnika neprestano spreminja in razvija. V zadnjem času je več povpraševanja po tehniki hibridnega povečanja dojk, to je kombinaciji povečanja hkrati s prsnimi vsadki in lastno maščobo. Ta metoda je dražja in v večini primerov ni nujna za dosego lepega rezultata. Ima pa zagotovo prednosti pri določenem tipu pacientk.

Pacientke veliko pozornosti posvečajo tudi dolžini brazgotine, ki je pri povečanju dojk sicer vselej skrita v gubi pod dojko. To lahko v določenih primerih prsnih vsadkov zmanjšamo tudi do velikosti le 2,5 centimetra.

Tako pri povečanju dojk v ospredje stopa vse več detajlov. In če jih zna kirurg pravilno uporabiti in izpeljati, to naredi veliko razliko med dobrim in odličnim povečanjem dojk.

Kako pa tehnologija vpliva na estetsko kirurgijo?

Tehnologija ima ogromen vpliv. Napredki v laserski tehnologiji, radiofrekvenčnih napravah ali ultrazvočnih, kot so denimo piezo inštrumenti, ki jih uporabljam pri operaciji nosu, omogočajo bolj natančne in manj boleče posege z boljšimi rezultati. Pacienti si želijo 3D-simulacij, kljub temu da vedo, da simulacija ni nujno enaka rezultatu. Prav tako nova orodja in tehnike omogočajo krajše okrevanje in manjše tveganje za zaplete.

Omenjate nove tehnologije pri operaciji nosu, kaj konkretno to pomeni za pacienta, ki pride k vam na korekcijo nosu?

Ultrazvočni oziroma piezo aparati – inštrumenti, ki jih že nekaj let edini v Sloveniji uporabljam pri rinoplastiki, so bolj natančni. Z njihovo uporabo se lahko izognem klasičnemu klesanju kosti z dleti, kjer bi moral sicer lomiti kosti. S piezo inštrumenti lahko zaradi njihove tehnologije oblikujem kost, kot da bi oblikoval ali rezal glino. Res je, da je poseg zato nekoliko daljši, je pa okrevanje pacienta krajše, manjša je možnost modric in otekanja, rezultat pa je boljši.



Obraz je naš najbolj izpostavljen del telesa. Vsi bi želeli izgledati mlajši in brez gubic, seveda na čim manj invaziven način. Kako pa je s trendi v plastični kirurgiji na tem področju?

Nekirurško pomlajevanje z aparati, ki ga izvajamo tudi na naši kliniki, prinaša lepe rezultate, vendar bolj pri osebah, mlajših od 50 let, pri tistih v šestem desetletju pa le, če je njihova biološka starost nižja. Edini zagotovo učinkovit postopek pomlajevanja obraza po 50. letu je kirurški, in sicer lifting. V preteklosti je bilo število liftingov obraza z izjemo ZDA prav zaradi teh aparatov v upadu. Sedaj pa je na tem področju ponovno trend rasti, saj se ve, da aparati ne morejo nadomestiti kirurgije, jo pa lahko za nekaj časa odložijo.

Problem je le, da trenutno ni veliko dobrih kirurgov, ki izvajajo tehnično zahtevne globoke liftinge obraza, saj operacija poteka gladko in s kratkim časom okrevanja ter dobrim rezultatom le, če je postopek za kirurga do vseh detajlov zrutiniran. Sam zadnja leta opravljam izključno globoke liftinge, saj so ob izpiljeni tehniki celo bolj varni, zagotovo pa dajo boljši rezultat in celo čas okrevanja je krajši, čeprav se to sliši paradoksalno. Ravno dolg čas okrevanja je doslej marsikatero kandidatko odvrnil od tega, da bi se odločila za ta poseg.

Pa se Slovenke odločajo za lifting obraza oz. t. i. facelift?

Kot sem že povedal, so pri liftingih obraza v zadnjih letih nastali veliki premiki, tako v tehniki kot seveda tudi v rezultatih, ki so bolj naravni, pacienti pa izgledajo kot mlajše različice sebe, brez operiranega videza. Poleg tega so pacientke ugotovile, da pri določeni starosti noben aparat več ne pomaga in je za rezultat potrebno iti pod nož.

Res je, da v našem okolju, ki je še vedno bolj konzervativno, fotografije pred in po operaciji liftinga obraza v javnosti praktično ne najdeš, za razliko od ZDA, kjer se ljudje pohvalijo s tem posegom. A lifting obraza je danes tudi pri nas eden najpogostejših posegov pri ženskah v starosti med 50. in 60. letom, takoj za korekcijo zgornjih vek. Na naši kliniki zelo skrbimo za diskretnost svojih pacientov in to ne samo tistih, ki so znani, tako da operacij kirurškega pomlajevanja obraza ne razglašamo javno in rezultatov ne objavljamo.



Do 50. leta pa vendarle imamo še nekaj možnosti učinkovitih neinvazivnih metod pomlajevanja. Je botoks še vedno številka ena?

Glajenje gubic z botoksom ostaja zlati standard nekirurškega pomlajevanja obraza in je po mojem mnenju najboljša naložba v antiaging. Je zanesljiv, predvidljivo učinkovit, glede na ostale nekirurške posege tudi relativno poceni in ko popusti, ne pušča nobenih posledic. Danes je na tržišču več vrst botoksa, a za rezultat ni bistvena vrsta, ampak roka tistega, ki ga vbrizga.

Kaj pa filerji in zelo popularne nitke?

Polnila na osnovi hialuronske kisline so še vedno moderna. A danes vemo, da z njimi ni za pretiravati, saj nekritična uporaba zaradi hidrofilnega učinka polnil lahko obraz napolni do mere, da videz ni več naraven. Kljub temu zmerno uporabo polnil zelo priporočam. Veliko pacientk se tudi na naši kliniki zanima za pomlajevanje z nitkami. A tega posega ne izvajam, saj so nitke izdelek, ki po mojem mnenju glede na ceno ne dosegajo želenega rezultata. Rezultati so kratkotrajni in za isti denar lahko narediš več in bolje z drugimi antiage tretmaji.



Zelo veliko je v zadnjem času govora o biostimulatorjih …

Tukaj gre za snovi, ki se podobno kot hialuronska kislina vbrizgavajo v podkožje, njihova značilnost pa je, da spodbujajo nastajanje novega kolagena. Rezultat je podoben klasičnim polnilom na osnovi hialurona, imajo pa tudi nekaj slabosti, ki so pomembne, sploh, če v prihodnosti razmišljate o kirurškem pomlajevanju obraza. Namreč kolagen, ki ga stimulirajo te snovi, je v resnici enak kot brazgotina. In ko te pacientke kasneje v življenju želijo lifting obraza, pride do težave, saj imajo zaradi uporabe teh preparatov tkiva prežeta s kolagenom – brazgotino in je preparacija tkiv za kirurški poseg zelo otežena, v najhujših primerih nemogoča. V ZDA se zato že pojavlja trend, da plastični kirurgi pacientk, ki so v preteklosti uporabljale biostimulatorje, ne želijo operirati ali pa jim zaračunajo višjo premijo liftinga obraza, saj je operacija po uporabi biostimulatorjev bolj zahtevna.

Ravno po kolagenu je trenutno na področju zdravega življenja največ povpraševanja. Nam res tako učinkovito pomaga pri ohranjanju mladostnosti?

Kolagen je trenutno res najbolj priljubljen. Ogromni vložki v reklame, nizka proizvodna cena in všečna, pa vendar neresnična povezava, v smislu, kolagen predstavlja večji del usnjice vaše kože (kar je res) in nato neresnica – več kot ga boste zaužili, boljša bo vaša usnjica. Stimulacija kolagena ni povezana z dodatnim zaužitjem in vnosom kolagena v telo. Na srečo je povsem nenevaren in vsaj to je dobro. Razumem trgovce, ki ne razumejo fiziologije telesa ter prodajajo in obljubljajo karkoli, samo da bo prineslo dobiček. Ne razumem pa nekaterih zdravnikov, ki morajo – glede na to, da so končali medicinsko fakulteto – vedeti, kako nastaja kolagen v telesu, in da kljub temu sledijo ali celo nastopajo v tovrstnih marketinških kampanjah.

