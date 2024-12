Po družbenih omrežjih so zaokrožile fotografije italijanske modne oblikovalke Donatelle Versace, na katerih je videti precej drugače kot običajno. Številni so si tako zastavili vprašanje, ali je "končno našla dobrega plastičnega kirurga" ali gre zgolj za fotografije, obdelane z umetno inteligenco.

Devetinšestdesetletna Donatella Versace je navdušila s fotografijami, ki jih je objavila na družbenem omrežju Instagram. Udeležila se je premiere muzikala Hudičevka v Pradi (The Devil Wears Prada) v Londonu in osupnila z mladostnim videzom. Ker je njeni oboževalci takšne niso vajeni, se je na družbenih omrežjih vnela burna razprava.

"Videti je odlično." "Kdo je zdaj prava Donatella?" "Komaj sem ugotovil, kdo je na fotografijah." "Je končno našla dobrega plastičnega kirurga?" To je le nekaj komentarjev, ki so se zbrali pod njeno objavo.

Polnila, popravki in botoks

A resnica je hitro prišla na dan, ko so se pojavile uradne fotografije z rdeče preproge, na katerih je modna oblikovalka videti precej drugače, a takšna, kot smo je vajeni. Znana je namreč po tem, da se njen obraz zaradi številnih plastičnih operacijah nenehno spreminja. Številni menijo, da je skozi leta močno pretiravala s polnili, popravki in botoksom, zaradi česar je videti zelo nenaravno.

Kot kaže, so fotografije, ki jih je Versace delila s svojimi sledilci, močno retuširane in na delu ni bil nov plastični kirurg, ampak zgolj umetna inteligenca.

Na dogodku je nosila prosojno obleko zlate barve, pod katero je oblekla črn bodi, videz pa dopolnila z visokimi rjavimi škornji in zlatim nakitom. Foto: Profimedia

Premiero muzikala so v Londonu predvajali na svetovni dan boja proti aidsu. Poleg Versace so se dogodka udeležili še drugi zvezdniki, kot so Elton John, Elizabeth Hurley, Lily Collins, Luke Evans in Anna Wintour. Muzikal je priredba romantične komedije iz leta 2006, ki temelji na istoimenski knjigi avtorice Lauren Weisberger iz leta 2003.

