Za lepotne operacije zapravil več kot sto tisoč evrov in pri tem skoraj umrl

Tyler Dyvig je 25-letnik, ki so ga nekateri oklicali za "človeško lutko" in je v zadnjem desetletju za lepotne operacije porabil okoli 117 tisoč evrov (okoli sto tisoč funtov). Zdravniki so mu zdaj prepovedali, da bi še naprej opravljal nove lepotne operacije. Njegova obsesija z lepotnimi operacijami se je začela pred več kot desetimi leti, ko je takrat kot 15-letnik prvič prejel injekcijo botoksa.

V naslednjem desetletju je prestal še številne druge operacije, vključno s povečanjem prsnega koša, vsadki bicepsa in presaditvijo las. Pred kratkim pa je 25-letnik skoraj umrl zaradi brazilske injekcije za dvig zadnjice s črnega trga, poroča britanski Mirror.

Tyler je bil odločen, da gre zopet pod nož, a ga je ustavil kirurg, ki ni želel opraviti posega. "Nameraval sem si vsaditi čeljustni vsadek in narediti lifting obraza, a me je zdravnik takoj zavrnil. Zdelo se mi je, da nisem videti tako moško, kot bi si želel, in v čeljusti sem že imel ogromno polnil, a nikoli nič trajnega," je povedal Newyorčan.

Kot je povedal, ga je zdravnik takoj odločno zavrnil in mu dal vedeti, da je njegova čeljust že precej izrazita, a se tega sam ni zavedal, ker je bil izgubljen. Pravi, da je zdaj postal boljša različica sebe. Kot je dodal, ga je kirurgova zavrnitev streznila tako, da je spet postal zadovoljen s svojim telesom. Dodal je, da zdaj sprejema svoj naravni videz in uporablja svojo platformo za ozaveščanje o plastični kirurgiji in njenih morebitnih nevarnostih. "Vse to je popolnoma spremenilo moj pogled na življenje, a čutim, da me ne žene več pod nož," je še povedal opolnomočeni Tyler. V svoji nedavni objavi na družbenem omrežju Instagram je zapisal, da je potreboval sedem let, da je ugotovil, kdo resnično je kot oseba in ne kdo družba meni, da mora biti.

