Bizaren trend lepotnih operacij: smejalne jamice v licih

Kot toliko sodobnih trendov se je tudi ta začel na TikToku, ki so ga lani preplavili posnetki "izdelovalcev jamic", cenenih pripomočkov, ki naj bi na obrazu začasno ustvarili tako imenovane smejalne jamice.

A to mnogim očitno ni bilo dovolj. Po poročanju revije Allure lepotni kirurgi v ZDA opažajo vse večje povpraševanje po posegih, s katerimi jamice na licih postanejo trajne.

Smejalne jamice so pravzaprav deformacija, nastanejo zaradi napake mišice, ki pri nasmehu zategne kožo na licih. Pri umetnih jamicah kirurg pravzaprav ustvari to napako in kožo "pripne" na mišico, je za Allure pojasnila plastična kirurginja Kimberly Lee, ki se ukvarja tudi s tovrstnimi posegi. Zanje je treba odšteti okoli 1500 dolarjev in poseg traja le kakšnih 15 minut, okrevanje pa je hitro in precej neboleče, je dodala.

Foto: Shutterstock

Po poročanju revije Allure so lepotni kirurgi po svetu leta 2022 z ustvarjanjem smejalnih jamic zaslužili več kot 300 milijonov dolarjev, v naslednjih nekaj letih pa naj bi povpraševanje po licih, kakršna imata manekenka Miranda Kerr in pevka Ariana Grande, še raslo.

Razlog za priljubljenost oziroma zaželenost takšnega videza je kot običajno vtis mladosti. Kot je za Allure pojasnil psiholog Don Grant, jamice na licih veljajo za simbol mladosti, ta pa že od nekdaj velja za ideal, h kateremu je treba stremeti. Obenem je opozoril, da so lepotni trendi zelo muhasti in minljivi, zato lahko smejalne jamice v prihodnosti postanejo tudi manj zaželene. Kirurški posegi pa so vendarle trajni.

