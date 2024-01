Zakaj se zdi, da se generacija Z stara hitreje od milenijcev?

Prezgodnja uporaba agresivne kozmetike, lepotni posegi in elektronske cigarete so krivi, da so tisti, ki so danes stari 20 in nekaj let več, videti starejši kot generacije, stare med 30 in 40 let, so prepričani strokovnjaki.

Na družbenih omrežjih se v zadnjem času vrstijo opazke, da so pripadniki generacije Y, znani tudi kot milenijci, očitno odkrili skrivnost počasnejšega staranja. Gre za ljudi, rojene v obdobju med 1980 in 1997, kar pomeni, da so mnogi že starejši od 40 let, obenem pa se zdi, da so mladostnejši od njihovih naslednikov, generacije Z, ki je zdaj v dvajsetih letih.

Milenijci, generacija zdravega življenja

Daily Mail navaja, da je za mladosten videz milenijcev nedvomno zaslužen bolj zdrav življenjski slog. To je generacija, ki se je začela bolj posvečati zdravi prehrani, negi kože in primernemu ličenju in ki se v manjši meri predaja nezdravim razvadam, kot sta kajenje in pitje alkohola.

Štiridesetletni Andrew Garfield (levo) in 25-letni Jack Harlow (desno) Foto: Guliverimage

Medtem pa je generacija Z, rojena med letoma 1998 in 2012, odraščala drugače. Milenijci so se o primerni negi kože izobraževali v poznih najstniških in zgodnjih dvajsetih letih, medtem ko so se mnogi pripadniki generacije Z začeli s kozmetiko ukvarjati že prej, uporabljali preagresivne izdelke in celo lepotne posege, zaradi katerih so videti starejši.

Agresivna kozmetika in lepotni posegi

Čeprav je negovalna kozmetika, sploh pa sredstva za zaščito pred soncem, pomembna za boj proti predčasnemu staranju kože, zdaj mladostniki vse bolj zgodaj posegajo po izdelkih, ki jih pri svojih letih še ne potrebujejo. "Za nego kože je dobro skrbeti vse od najstniških let, toda ob tem velja poudariti, da je treba uporabljati izdelke, primerne vašim letom," je za Daily Mail opozoril dermatolog Ross Perry. "Retinola denimo ne bi smeli uporabljati pri dvajsetih letih, ker je preagresiven za mlado kožo in jo lahko poškoduje."

Devetintridesetletna Avril Lavigne (levo) in 19-letna Millie Bobby Brown (desno) Foto: Guliverimage

Londonska specialistka estetske medicine Rasha Rakhshani-Moghadam pa je medtem opozorila na "pretirano in nepotrebno uporabo polnil in botoksa v mladosti, ki lahko vpliva na naraven razvoj obraza, zaradi česar so mladostniki lahko videti starejši, kot so". Kot je dodala, milenijci v primerjavi z generacijo Z "bolj poudarjajo primerno nego kože in uravnoteženo prehrano ter se svojemu zdravju in dobremu počutju praviloma posvečajo bolj celostno".

Vrnitev k nikotinu

Nezanemarljiv dejavnik, ki bi lahko vplival na zgodnejše staranje mladostnikov, je tudi priljubljenost elektronskih cigaret oziroma vejpov, ki so v zadnjih letih postali skorajda modni dodatek, še opozarjajo strokovnjaki. Milenijci veljajo za generacijo, ki se najmanj predaja nikotinu in alkoholu, generacija Z pa je kajenje elektronskih cigaret množično sprejela, po podatkih britanske protikadilske organizacije Action On Smoking And Health (ASH) je rednih uporabnikov vejpov med mladimi v starosti od 11 do 17 let kar sedem odstotkov, medtem ko jih je bilo leta 2021 le 3,3 odstotka.

Štiriindvajsetletna Sabrina Carpenter (levo) in 31-letna Selena Gomez (desno) Foto: Guliverimage

Specialistka estetske medicine Sophie Shotter je za Daily Mail opozorila, da je pomemben dejavnik prezgodnjega staranja tudi neprimerna prehrana, ki vključuje preveč predelanih živil in rafiniranih sladkorjev, zanemariti pa ne gre niti časa, ki ga mladostniki preživijo pred takšnimi in drugačnimi zasloni. "Generacija Z je prva generacija, ki je odraščala z internetom in družbenimi omrežji in pred zasloni preživi več časa kot prejšnje," je poudarila in pojasnila, da ta generacija veliko časa presedi in se občutno manj giblje.

