Hajdi: Sem zadovoljna uporabnica botoksa

Skozi celotno zgodovino so si ljudje želeli spremembe na lastnem telesu in z leti se je spremenil tudi odnos do lepotnih operacij. Estradnica Hajdi Korošec Jazbinšek potrjuje, da so ji lepotni popravki pomagali, da se vsak dan zbuja z večjim nasmehom.

Lepotni posegi in popravki so intimna stvar in o tem ne želimo govoriti prav z vsakim, a zdi se, da lepotna kirurgija ni več tabu in zvezdnice ne skrivajo tovrstnih posegov. Celjanka, nekdanja pevka, zdaj pa podjetnica Hajdi Korošec Jazbinšek nima težav spregovoriti o tem, da njen obraz ni v celoti delo narave. "Velikokrat sem bila zavedena z nakupom krem, ki naj bi prinesle neke spremembe, a učinek ni bil pravi. Ko sem zbrala pogum, sem poskusila z botoksom. Z učinkom sem bila zelo zadovoljna in želela sem o tem iskreno spregovoriti. Zagovarjam minimalne popravke, ki niso preveč agresivni in ohranjajo obraz takšen, kot je."

Kot je še povedala v oddaji Jutro na Planet TV, si po rojstvu dveh otrok in neprespanih nočeh zjutraj ni bila več všeč. "Ko sem naredila prvo terapijo z botoksom, sem naenkrat zaživela. Nimam pomanjkanja samozavesti, a po tem posegu sem se bolje počutila, bila sem tudi bolj nasmejana. V zgornjem delu obraza sem se odločila za baby botoks, ki lepo privzdigne veke. Nekaj botoksa so mi dodali tudi v ličnice. Lepotnih operacij nisem imela. Sem zelo zadovoljna uporabnica botoksa."

"Smisel naših posegov ni, da bi ugajal drugim, ampak da bi se v lastnem telesu dobro počutil. V zadnjih letih je estetska kirurgija postala tako priljubljena in dostopna, da to ni več tabu in ni stvar omejene skupine ljudi," je dodal lepotni kirurg Igor Višnjar.

"Neinvazivni posegi so postali stalnica urejenih moških in žensk. Podobno kot si urejamo nehote in hodimo k frizerju, so lepotni posegi postali način, kako skrbeti zase. Seveda na neki drugi ravni in z drugim učinkom, a to ni več nedostopna stvar."

Ženske k lepotnim kirurgom prihajajo z željo po oblikovanju telesa in povečanju prsi, moški po zmanjšanju prsi oziroma ginekomastiji. Ženske in moški pa so vedno pogostejši uporabniki botoksa.

"Ko se uredim in naličim ter poskrbim, da sem videti dobro, pokažem spoštovanje do ljudi okoli mene," je sklenila Hajdi.

