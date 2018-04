Lepotne operacije niso vedno izključno lepotne #video

Ali ste že kdaj pomislili, da bi se odpravili na lepotno operacijo? Vedno več žensk in tudi moških se odloča za tovrstne posege. Pri tem je dobro vedeti, kje so meje dobrega okusa in kdaj se pravzaprav odločiti za odhod pod kirurški nož.

Video: Planet TV / Novinarka: Kaja Flisar

Hollywoodske zvezdnice naj bi si že pri 20. letu začele redno vbrizgavati botoks, pri 40 pa je delež estradnic, ki so šle pod nož, skoraj 100-odstoten. Navidezno popolnost dodatno zahtevajo družbena omrežja. "Pogosto se zgodi, da pridejo s fotografijami, kjer pokažejo, kakšen rezultat jim je všeč," pojasnjuje kirurg Peter Zorman.

Moški in ženske si največkrat preoblikujejo prsi

A kljub temu so Slovenke še vedno precej konservativne. "Pri ženskah je najpogostejši estetski poseg korekcija dojk. Bodisi povečanje, zmanjšanje, dvig, posegi na obrazu, dvig obraza, korekcija nosu, korekcija vek," razlaga. Moški se največkrat odločijo za odstranitev prsi, preoblikovanje prsnega koša, liposukcijo in korekcijo nosu. Po besedah kirurga si želijo predvsem naravnega videza.

Drugače je s strankami iz Italije in Srbije. Dr. Zorman pove, da so tam estetski ideali drugačni kot pri nas. In pričakovanja strank velikokrat višja od realnih možnosti. "Jaz se zavedam, da nisem najboljši kirurg za vsakega, in če mislim, da poseg v mojih rokah ne bo prinesel pričakovanega, ga seveda ne opravim," pojasnjuje.

Včasih kirurg poseg zavrne

Njegov namen ni prodajati lepotne popravke, ampak pomagati ljudem, da se bodo v svoji koži bolje počutili. Ne nazadnje poseg ni primeren za vsakogar. "Tako kot pacient opazuje kirurga, tudi kirurg opazuje pacienta. Ocenimo, kaj ga k posegu motivira, kakšna ima pričakovanja in želje," trdi.

Foto: Thinkstock

Za poseg niso primerni pacienti, ki jih motijo minimalne nepravilnosti, ki se za operacijo odločijo prenaglo ali so neodločeni, ter pacienti, ki si želijo nepotrebnih posegov. "Nekdo je videl, da je bil prijatelj, znana oseba, operiran, videl je rezultate pri njem in mislil, da bi bilo dobro videti tudi na njem. Včasih se zgodi, da je to popolnoma zgrešena indikacija, in v tem primeru je naša naloga, da mu ta poseg odsvetujemo in ga od tega odvrnemo," razlaga.

Lepotne operacije včasih niso le lepotne

Seveda se vse ne vrti samo okoli lepote. Nekatere operacije pripomorejo k izboljšanju delovanja delov telesa, recimo operacije štrlečih uhljev ali nosu zaradi težav z dihanjem. "Rekonstruktivni posegi so namenjeni obnovi oblike in funkcije, ki je izgubljena zaradi poškodb, prirojenih anomalij ali najrazličnejših posegov, estetska kirurgija pa je namenjena izboljšanju videza in omilitvi znakov staranja," pojasnjuje kirurg.

Priporočljivo je, da so stranke ob prvem estetskem posegu polnoletne, v nasprotnem primeru potrebujejo odobritev staršev. Njegova najstarejša stranka je bila stara 80 let. Ta se je po Zormanovih besedah odločila za dvig obraza. Le kdo si ne želi, da bi bil večno mlad? A ker so lepotni posegi nepovratni, je o odločitvi vredno res dobro premisliti.

Jasno Kuljaj sprašujejo o njenih ustnicah

Nobena skrivnost ni več, da se za takšne in drugačne lepotne posege odločajo tudi znane Slovenke, med drugim igralka Zvezdana Mlakar, pevka Žana in Nuša Derenda. Ena takšnih je tudi voditeljica oddaje Od težaka do junaka Jasna Kuljaj, ki si je pred več kot desetimi leti popravila nos.

Foto: Planet TV

"Odkar sem si spremenila nos, me mnogi sprašujejo, ali sem si tudi usta. Kolegica s scene me je že vnaprej opozorila, da bodo, ko si bom popravila nos, usta vizualno večja in da me bodo ljudje to spraševali. In to se dogaja," razlaga Kuljajeva.