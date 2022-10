Znanost je presodila: to je najlepša zvezdnica na svetu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Glede na razmerja in proporce obraza je med slavnimi ženskami najlepša britanska igralka Jodie Comer, zvezdnica serije Ubij Eve.

Najbolj skladen in s tem človeškim očem najprijetnejši obraz med zvezdnicami ima igralka Jodie Comer, je prepričan londonski lepotni kirurg Julian De Silva. Kirurg je skladnost obrazov slavnih estradnic preverjal s pomočjo zlatega reza, razmerja, ki meri skladnost oziroma popolnost v naravi.

Obraz, ki je najbližje popolnosti

De Silva je meril obraze zvezdnic, razdalje med njihovimi očmi, obrvmi, nosom, usti, brado in čeljustjo ter izračunal, katera se s svojimi obraznimi proporci najbolj približa zlatemu rezu - s 94,52-odstotno skladnostjo je to Jodie Comer.

Jodie Comer Foto: Guliverimage/Picture Alliance

"Ko upoštevamo vse elemente njenega obraza, je ona najbližje fizični popolnosti," je za Yahoo Life dejal De Silva, "med vsemi ima najboljše razmerje med nosom in ustnicami, ki je le 1,3 odstotka oddaljeno od popolnosti. Prav tako ima med vsemi izmerjenimi najboljše razmerje med širino in dolžino nosu, edini element, pri katerem je dobila 'le' 88 odstotkov, so njene obrvi."

Na drugem mestu kirurgovih izračunov je s 94,37 odstotka Zendaya, zvezdnica serije Evforija in filma Peščeni planet, na tretjem mestu je s 94,35 odstotka manekenka Bella Hadid, popzvezdnica Beyonce pa je z 92,44 odstotka četrta.

Z leve proti desni: drugouvrščena Zendaya, tretjeuvrščena Bella Hadid in četrtouvrščena Beyonce Foto: Guliverimage/Picture Alliance/AP/Imago Lifestyle

Preostanek "najpopolnejše" deseterice sestavljajo še pevki Ariana Grande in Taylor Swift, manekenka Jourdan Dunn, resničnostna zvezdnica Kim Kardashian ter igralki Deepika Padukone in HoYeon Jung.

Oglejte si še: