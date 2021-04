Lažni zdravniki in lepotne specialistke po Balkanu puščajo iznakažene žrtve #foto

V poplavi takšnih in drugačnih lepotnih kvazistrokovnjakov je Srbijo te dni šokiral primer mladeniča, ki je brez medicinske izobrazbe opravljal lepotne posege, celo operacije, mnoge njegove stranke pa so ostale iznakažene.

V začetku marca je na družbenih omrežjih začela krožiti zgodba o ženskah, ki jim je lepotni tretma v beograjskem kozmetičnem salonu pustil trajne brazgotine.

Od takrat se je o svojih podobnih izkušnjah odločila spregovoriti vrsta žensk, ki so se odločile za tretmaje ali posege v tem in drugih kozmetičnih salonih.

Njihove zgodbe in fotografije grozljivih posledic neprofesionalno opravljenih posegov zbira in objavlja anonimni profil na Instagramu Nadrilekarstvo Srbije (Padarstvo Srbije), katerega upravljavci pravijo, da želijo ustaviti šarlatane, ki so se v Srbiji in drugod po Balkanu razpasli na področju lepotnih posegov.

"Kozmetičarke, ki so še pred kratkim le podaljševale trepalnice in lakirale nohte, zdaj vbrizgavajo botoks in polnila," opozarjajo, pred kratkim pa so razkrinkali še bolj šokanten primer: mladeniča, starega le 23 let, ki se je že nekaj let predstavljal kot estetski kirurg, čeprav ni imel nikakršne za to potrebne izobrazbe, le eno leto naj bi bil vpisan na stomatološko fakulteto.

Specialist estetske kirurgije, rojen leta 1998

Dr. Sava Knežević oziroma dr. Sauvage (dr. Divji), kot si je nadel vzdevek, svojim strankam ni le vbrizgaval botoksa in polnil, ampak je v svoji "kliniki" v središču Beograda celo opravljal kirurške posege pod anestezijo, kot sta denimo liposukcija ali povečanje prsi.

Promoviral se je kot specialist estetske kirurgije, "anti-age" strokovnjak in podobno, kot strokovnjak je gostoval celo v različnih srbskih medijih, ob tem pa ni nihče posumil, kako je mladenič, rojen leta 1998, v tako kratkem času postal tako izkušen kirurg.

Gnojna vnetja in brazgotine, ki ne bodo izginile

Zdaj se je oglasilo več žensk, ki so pri njem opravile takšne in drugačne lepotne posege z več kot neprijetnimi posledicami: od nepopravljivih brazgotin na obrazu do gnojnega vnetja ustnic. Razkrile so fotografije grozljivih poškodb, ki so jih na njihovih obrazih in telesih pustili Kneževićevi posegi, pa tudi njegove "izvide", na katerih jim je predpisoval koktajle raznih antibiotikov in drugih zdravil.

Knežević je medtem poniknil z družbenih omrežij, kjer je bil prej zelo aktiven, izbrisal je vse svoje profile in strani svoje klinike. Že v začetku leta naj bi prostore njegove klinike skušali obiskati tudi zdravstveni inšpektorji, a so naleteli na zaprta vrata.

Tudi botoks in polnila lahko vbrizgavajo le zdravniki

Kje je Knežević zdaj, ni jasno, upravljavci omenjenega profila na Instagramu pa vse, ki se odločajo za lepotne posege, opozarjajo na previdnost. Ne le pri samooklicanem kirurgu, temveč pri vseh ponudnikih "neinvazivnih" posegov, kot so botoks in polnila. Tudi te lahko namreč ponujajo le zdravniki.

Kot opozarjajo, se mnoge izvajalke in izvajalci lepotnih posegov predstavljajo kot "specialisti estetske medicine", kar ne pomeni prav nič, predvsem pa ne, da je ta oseba zdravnik.

Poseg kar na parkirišču v Ljubljani?

Ob tem velja omeniti, da nekateri šarlatani, ki jih omenjajo, očitno delujejo tudi na območju Slovenije. Ena od objav namreč nakazuje, da je nek kozmetični salon posege, ki jih lahko sicer izvajajo le zdravniki (na fotografiji je mogoče videti, da gre za vbrizgavanje nečesa z injekcijo), opravljal tudi v Ljubljani in to kar na nekem parkirišču.

Ob tem so se še pohvalili, da so termini pri njih tako zasedeni, da so stranke pripravljene poseg opraviti tudi v avtomobilu.

Preberite še: