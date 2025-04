Študija je jasna: moškim so bolj všeč naravne ustnice kot umetna šoba

Študija, ki so jo opravili na Univerzi v Sydneyju, je pokazala, da so moškim na ženskah bolj všeč ustnice naravnega videza, kot pa pretirano povečane.

Kljub temu da na družbenih omrežjih prevladujejo umetno povečane ustnice, ki si jih popravljajo vse bolj mlade ženske, pa je nova raziskava iz Avstralije pokazala, da moški menijo, da so na ženskah še vedno najbolj privlačne ustnice naravnega videza, poroča New York Post.

Znanstveniki na Univerzi v Sydneyju so anketirancem in anketirankam pokazali serijo računalniško ustvarjenih obrazov z različnimi velikostmi ustnic. Vsak obraz je bil predstavljen s sedmimi različnimi tipi ustnic – od subtilnih in tankih do groteskno napihnjenih. Udeleženci so morali vsako fotografijo večkrat oceniti glede na privlačnost.

Foto: Shutterstock

Moški prisegajo na naraven videz, ženske na polnejše ustnice

Kakšen je bil rezultat raziskave? Moški so v veliki večini izbrali naravne ustnice kot najbolj privlačen tip ustnic na ženskih obrazih. Ženske pa so, ko so ocenjevale obraze drugih žensk, bolje ocenile večje ustnice.

Kot so ugotovili v raziskavi, to pojasnjuje tudi, zakaj je zanimanje za vbrizgavanje polnil v ustnice med ženskami skokovito naraslo, čeprav moških povečane ustnice ne privlačijo.

Prekomerno vbrizgavanje polnil lahko privede do nevarnega kroga lepotne dismorfije. Foto: Shutterstock

Po podatkih GlobeNewswire naj bi se svetovni trg polnil za ustnice v prihodnjem desetletju še povečal. A kot so še opozorili raziskovalci, lahko prekomerno vbrizgavanje polnil privede tudi do nevarnega začaranega kroga lepotne dismorfije, izkrivljenega dojemanja lastne podobe, ko si želimo popraviti nekaj, za kar zmotno mislimo, da je pomanjkljivo.

Polnilo za ustnice je lahko tudi nevarno, saj so nekateri ljudje že doživeli alergijske reakcije in imeli večje zaplete zaradi kozmetičnih postopkov. Kot so še zapisali ob koncu raziskave, lahko t. i. račje ustnice (napihnjene ustnice) še vedno prevladujejo na družbenih omrežjih, a podatki so jasni in podpirajo trditev, da je naraven videz (v tem primeru ustnic) še vedno najbolj privlačen.

