Kaj vse je pametno vedeti, preden se odločite za lepotni poseg?

Estetska medicina in plastična kirurgija sta danes dosegljivi kot kdajkoli prej in o njej premišljuje vse več ljudi. A o čem pa se je treba pozanimati, preden se zares odločite za poseg v svoje telo?

Odločitev, da boste šli "pod nož" in nekaj spremenili na sebi, ni kar tako. Vsekakor ni kot obisk pedikerke ali frizerke, potrebne so raziskave o posegu in predvsem o strokovnjaku, ki ga bo izvedel.

Nizozemska strokovnjaka za estetiko in lepoto Job Thuis in Jani van Loghem sta v naših intervjujih poudarila, kako pomembno je, da za lepotne popravke, posege in tretmaje vedno izberemo primerne zdravnike, ki vas sprejmejo v ordinaciji, in ne nekoga, ki deluje v hotelski sobi.

Tako kot se boste pripravili na poseg, se posvetite tudi okrevanju. Foto: Getty Images

Izberite strokovnjaka, ki bo poskrbel za vas

Kako izbrati pravega? Največ štejejo reklame od ust do ust, morda ste na lastne oči videli odlično izveden lepotni poseg na znanki ali znancu, ki vam je navdušeno razkril svojo izkušnjo.

Podrobneje se pozanimajte, pri katerem zdravniku je ta oseba opravila poseg, in o poteku celotne izkušnje. Če poznate še koga, ki je obiskal istega zdravnika in ima enake izkušnje, toliko bolje. Reklama od ust do ust je najboljša in najbolj preverjena. Vprašajte tudi po negativnih stvareh, namreč, vedeti morate vse.

Jani van Loghem svetuje, da pregledate seznam zdravnikov, ki so del združenja estetske medicine, kjer so zbrana imena njihovih članov. Ker pri nas tovrstno združenje ne obstaja, si lahko pomagate s člani Slovenskega združenja plastičnih, rekonstrukcijskih in estetskih kirurgov (SZPREK). Seznam članov najdete tukaj.

Njegov kolega Job Thuis pa opozarja na še eno pomembno stvar pri odločanju za polnila in ostale neinvazivne lepotne popravke: "Lepotni popravki, ki jih narekuje cena, nikoli niso dobra ideja. Izdelek in kakovost polnila sta izjemno pomembna. Včasih me ljudje vprašajo, zakaj neki izdelek na naši kliniki stane toliko, na drugi pa manj. Povem jim, da ne plačaš izdelka, temveč storitev."

Še več sta Jani in Job izdala v spodnjih intervjujih:

Obiščite zdravnika, dva, tri

Ko ste izbrali zdravnike, ki bi jim zaupali, se poglobite v njihovo delo. Na njihovih spletnih straneh raziščite, kaj delajo, kako delajo in kje delajo. Preberite njihove članke, intervjuje in njihova razmišljanja. Zelo pomembno je, da ste na isti valovni dolžini. Zelo pomembna je tudi lokacija: čim bližje vašega doma, tem bolje, če pa so oddaljeni, se pozanimajte o hotelih v bližini. Okrevanje v prvem tednu je namreč najtežje, zato je najbolje, da imate zdravnika v bližini v primeru kakršnegakoli zapleta.

Zdravnika nato obiščite v njegovi ordinaciji. Osnovni pregledi niso dragi, cene se gibljejo okrog 50 evrov, in za ta denar boste izvedeli vse, kar vas zanima: videli fotografije pacientov pred in po posegu, dobili informacije o kakovosti materialov, s katerimi dela. Materialom posvetite veliko pozornosti, vprašajte tudi o plusih in minusih, izrazite dvome, če jih imate - v ordinaciji pred posegom je najboljši čas za to.

Če med vama ne boste začutili kemije, ki je izjemno pomembna, raje obiščite drugega zdravnika - za primerjavo.

Izbranega zdravnika prosite za fotografije njegovega dela: stranke pred in po posegu. Foto: Getty Images

Dobro se pripravite na okrevanje

Zdravnik vam bo dal natančna navodila za dneve in tedne po posegu, ki jih upoštevajte do vsake podrobnosti: število dni za dopust ali bolniško, nakup ustreznega perila in pomoč partnerja pri okrevanju (po posegu boste skoraj zagotovo potrebovali pomoč). Če se le da, si vzemite nekaj dni več od priporočljivih, da boste res v najboljši "formi" in boste lahko v službi normalno opravljali vse naloge, brez neprijetnih vprašanj sodelavcev.

Strogo se držite zdravnikovih navodil, predvsem tistih, o gibanju in nošenju ustreznega perila. Ne bodite neučakani, najboljši rezultati se bodo pokazali, če boste dosledni in potrpežljivi.

Spremembo razkrijte le, če želite

O lepotnem popravku govorite le z ljudmi, ki vas razumejo in jim zaupate. Ne čutite se dolžni, da morate o tem razlagati tistim, ob katerih vam je neprijetno ali za katere že veste, kakšno mnenje imajo o lepotnih posegih. Navsezadnje je to samo vaša stvar.

