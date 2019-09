Slovenski kirurgi svarijo: previdno pri poceni lepotnih posegih v tujini

Dandanes je lepotna kirurgija nekaj, kar ni več tabu tema in kar je postalo dostopno že številnim. A vedno rezultati estetskih popravkov iz več možnih razlogov niso takšni, kot si jih posameznica oziroma posameznik želi. Velikokrat se stranke zaradi rezultatov v tujini ali doma izvedenih posegov, s katerimi niso zadovoljne, obračajo na naše lepotne kirurge. Na treh klinikah smo preverjali, kje in zakaj gre najpogosteje kaj narobe.

To, da se v ambulanti zglasi stranka, ki je nekje drugje, na drugi kliniki opravila neki lepotni poseg, pa je zdaj nezadovoljna z novim nosom, povečanimi prsmi ali liposukcijo, ni redkost, povedno naši lepotni kirurgi. Čeprav je treba veliko pogosteje popravljati posledice manj invazivnih in pogosteje izvajanih posegov, kot pa nekih bolj zapletenih lepotnih operacij.

"Navadno gre za pogosto izvajane posege, in ne za eksotiko. K nama se oglasijo po pomoč dekleta s slabo oblikovanimi in neprimerno velikimi ustnicami, prekomerno napolnjenimi obrazi, slabimi rezultati po odstranitvi odvečne kože zgornjih vek, z neposrečenimi 'facelifti', ali po oblikovanju telesa, ki ni doseglo svojega estetskega namena. Precej je tudi posameznic, ki so nezadovoljne s prekomernim učinkom botoksa, ki jim je zamrznil čelo ali pa povzročil povešenost obrvi ali veke," pojasnjuje estetski kirurg Igor Višnjar, ki skupaj s kolegom, estetskim kirurgom Neviom Medvedom, vodi Medved Višnjar estetsko kliniko. Tu in tam se zgodi tudi, da po neuspelem oblikovanju telesa in odstranjevanju maščobe pomoč poišče kakšen fant, dodaja, sicer pa med pacientkami prevladujejo pripadnice nežnejšega spola.

Naši lepotni kirurgi se tako vsak mesec srečujejo z nekaj primeri "popravnih izpitov", kjer pacientka želi, da popravijo nekje drugje izveden poseg, katerega končni rezultat ji ni všeč. "Če govorimo o neinvazivnih estetskih postopkih, je teh nekaj na mesec, medtem ko je korekcij dejanskih operacij približno od pet do deset letno," pojasni kirurginja Nina Suvorov Gregorič iz Estetike Medart.

Estetska kirurga Matic Fabjan in Amadej Lah iz Estetike Fabjan pa dodajata, da gre v omenjenih primerih še vedno večinoma za v Sloveniji izvedene popravke, včasih pa tudi za primere iz držav nekdanje Jugoslavije. Nekaj strank pa so pri njih imeli tudi iz lepotnih klinik v Italiji, Nemčiji, Švici in na Slovaškem.

Pri izbiri lepotnega kirurga bodite pozorni na njegovo ustrezno izobrazbo in izkušnje, sploh če se odločate za posege v tujini. Foto: Getty Images

Ko gre za posege, opravljene v tujini, bodite še dodatno previdni

Čeprav so morda nekateri lepotni posegi v tujini še vedno nekoliko cenejši kot pri nas, je treba dobro premisliti, ali nam lahko tam izvedena lepotna korekcija naredi več koristi kot škode. Prva in osnovna stvar bi morala biti ta, da se pacient pozanima o ustrezni izobrazbi in usposobljenosti lepotnega kirurga.

Nina Suvorov Gregorič svari:

Vse prevečkrat v praksi vidim, da se pacientke – večinoma iz finančnih razlogov – na podlagi privlačnih reklamnih oglasov odločajo za operacije v tujini, pri tem pa oglasom slepo verjamejo in se sploh ne pozanimajo, v kakšne roke gredo, ali je izvajalec izkušen, primerno izobražen in kakšni so materiali, ki jih uporablja.

Problematični so lahko tudi materiali

Naslednja star, ki bi morala vsekakor zanimati tiste, ki se odločate za vsadke, polnila ali botoks – skratka za nekaj "tujega", kar bo po novem del vašega telesa – bi torej morali biti certifikati oziroma sestavine teh snovi.

"Danes namreč tudi na tem področju obstaja 'bogat' črni trg, ki ponuja različne estetske materiale po znatno nižji ceni, a vprašljivi kakovosti. Pri vsakem estetskem postopku, ki vas navduši s svojo ceno, ki je v primerjavi z drugimi ponudniki precej nižja, naj se vam poraja vprašanja o kakovosti in varnosti izvajalca in materiala, ki ga boste prejeli," še dodaja sogovornica.

Vsekakor pa je tudi prav in odgovorno, da tudi pri nas, v Sloveniji, pri estetskem kirurgu, ki ste ga izbrali, preverite materiale, s katerimi dela – če vam jih že sam od sebe ne predstavi.

Prvi posvet pri lepotnem kirurgu je nadvse pomemben, saj je treba temeljito premleti težave in najti najbolj optimalne rešitve zanje. Foto: Getty Images

Slaba stran v tujini opravljenih posegov je oddaljenost pacienta in kirurga

Tisto, kar lahko predstavlja težavo pri posegih, opravljenih v tujini, je tudi velika razdalja med zdravnikom in pacientom. Če gre pri okrevanju kaj narobe, se tako ljudje velikokrat v strahu in paniki obrnejo na domače lepotne kirurge, ki so bolj na dosegu roke kot njihov primarni lepotni kirurg, ki je na primer v Bosni ali na sosednjem Hrvaškem.

"Če pride v dneh po operaciji do kakšnih zapletov, se lahko zaradi neustreznega ali zakasnjenega ukrepanja, ki je posledica oddaljenosti kirurga in pacienta, zgodijo tisti najbolj črni scenariji, ki so zelo nevarni. Pacienti gredo, še zlasti v primeru nizkocenovnih posegov, domov zelo hitro po le-teh, včasih že isti ali naslednji dan. In če so po operaciji kakršnekoli težave, so v hudi stiski, kaj narediti, kako rešiti problem," še nadalje pojasnjuje Suvorov Gregoričeva.

Najpogosteje vzrok za nezadovoljstvo slaba komunikacija

Razlogov za to, da po nekem lepotnem popravku stranka ni zadovoljna s končnim rezultatom, je več. Velikokrat za nezadovoljstvom tiči slaba komunikacija, so si enotni sogovorniki. "Včasih je razlog lahko le nerazumevanje pacientovih želja, drugič neskladje med estetskimi pogledi pacienta in estetskega zdravnika, včasih enostavno ne dovolj dobra in razumljiva razlaga, kaj lahko od določenega posega pacient pričakuje in kje so njegove omejitve," pove kirurginja.

Zato je prvi pregled oziroma posvet pri lepotnem kirurgu nekaj, česar ne gre podcenjevati. Temeljit pogovor o težavah in željah ter predvidenih realnih izidih posega, pa najsi gre za kirurškega ali nekirurškega, je skorajda enako pomemben kot kasneje profesionalno izpeljan poseg.

"Posvetu nameniva res veliko časa, znava prisluhniti vsakomur in osebo znava tudi ustaviti, če meniva, da so želje nerealne ali neuresničljive. Vedno naju zanima tudi razlog, zakaj s prvotnim izvajalcem niso mogli skupaj odpraviti težav, saj se da v tem delu pogovora izvedeti, ali gre za objektivno ali subjektivno slabo izkušnjo," o pacientih, ki želijo pri njem in kolegu Neviu Medvedu opraviti popravek predhodno izvedenega posega, razlaga Igor Višnjar.

Če ima stranka nerealne želje in od svojih zahtev ne odstopa, jo profesionalen lepotni kirurg odslovi. Foto: Getty Images

Seveda pa lahko na to, da izid nekega lepotnega posega ni optimalen, vplivajo tudi drugi dejavniki, na katere sami kirurgi nimajo nič ali pa zelo malo vpliva. Kar mnogokrat pacienti pozabljajo ali pa nočejo vzeti v zakup.

Kirurga Matic Fabjan in Amadej Lah pojasnjujeta:

Kirurgija je medicinska veda, kar pomeni, da rezultata posega nikoli ni moč 100-odstotno zagotoviti. Rezultat je odvisen od ustrezne izbire posega, njegove optimalne izvedbe, pooperativnih podpornih postopkov in seveda reakcije telesa (celjenja).

"Na prva dejavnika kirurgi lahko vplivamo, na tretjega težje, na zadnjega ne. Zato je tudi rezultat v neki meri prepuščen dejavnikom, ki so izven naših rok. Iz izkušenj seveda lahko sklepamo, kako se bo telo odzvalo na proces celjenja, a to ni absolutno, in obstajajo primeri, ko nas rezultat negativno preseneti."

Prav tako ne smemo pozabiti na rek, da imajo vsake oči svojega malarja, kar pomeni, da lahko pacientka svoj novi nos ali nove dojke vidi drugače kot kirurg. "Kljub izvrstno opravljenemu delu in celjenju lahko oseba ni zadovoljna z rezultatom. Morda je preveč neučakana in se postopek celjenja še ni zaključil, je imela previsoka pričakovanja ali pa ima estetsko nerealne želje, ki jih nismo izpolnili," dodajata sogovornika.

Lepotni kirurgi morajo prepoznavati nerealne želje in ustrezno ukrepati

Vsak lepotni kirurg se pri svojem delu srečuje s pacienti, ki imajo povsem nerealne želje. Nekateri nanje naletijo večkrat, drugi redkeje. In odgovornost zdravnika v takšnih situacijah je, da poskuša osebo od takšnih nerealnih želja odvrniti ter ji ponuditi ustreznejšo rešitev. Oziroma da pacienta, s katerim ne prideta do izvedljivega kompromisnega dogovora, na koncu celo zavrne.

Igor Višnjar pravi:

Najina naloga je pojasniti slabe strani želenega posega na iskren, včasih boleče iskren način, in postaviti okvir, znotraj katerega določen poseg lahko izvedeva, pa naj gre za oblikovanje ustnic ali povečavo dojk.

"Ljudje velikokrat strokovno razlago razumejo in sprejmejo najino rešitev. Redko se zgodi, da skupnega dogovora ne moremo doseči, takrat mnogokrat naredimo več, če poseg z najine strani zavrneva, saj osebo obvarujeva pred lastnimi škodljivimi željami in posledicami tovrstnih želja."

Naši kirurgi večkrat popravljajo neuspele nekirurške posege, kot so obrazna polnila in botoks, redkeje gre za primere spodletelih kirurških posegov. Foto: Getty Images

Te namreč skozi oči zdravnika pogosto niso estetsko ali funkcionalno sprejemljive. Nekdo si na primer za svoje proporce obraza želi absolutno prevelike ustnice ali pa povsem neprimerno obliko nosu. Spet druga ženska si omisli preveliko umetno oprsje glede na konstitucijo svojega telesa.

"Tovrstni pacienti so nemalokdaj že imeli opravljen estetski poseg, a z njim niso zadovoljni. Lahko so imeli posegov že več in iščejo naslednjega kirurga, ki bi izpolnil njihove (nerealne) želje. V tem primeru gre lahko tudi za psihološko motnjo," razlagata estetska kirurga Fabjan in Lah ter dodajata: "Zavrnemo tudi stranke, ki iščejo v plastični kirurgiji bližnjico do vitkejše postave. Njihove besede so, da težko manj jedo ali v hrani preveč uživajo, da bi vnos zmanjšali. Od nas želijo liposukcijo, najraje kar celega telesa, s čimer bi dosegli vitkejšo postavo. Seveda to ni izvedljivo in je za zdravje pacienta celo škodljivo. Osebe z nerealnimi željami torej moramo prepoznati in jih zavrniti, saj na ta način pacientu najbolj pomagamo."