Župan Svete Trojice v Slovenskih Goricah je priznal, da je zaradi osebne napake ostal brez vozniškega dovoljenja. "Nisem ponosen na to. Obžalujem. A to sprejemam," je zapisal. Večer ob tem poroča, da naj bi vozil pod vplivom alkohola, ostal pa naj bi tudi brez avtomobila.

Spodrsljaj je 37-letni Klobasa priznal v objavi na družbenem omrežju Facebook, kjer je zapisal, da objavo piše "z mešanico nelagodja, a tudi notranje odgovornosti". Kot je pojasnil, bo njegovo vozilo do nadaljnjega upravljal šofer, "jaz pa ostajam stoodstotno predan svojemu delu, le da zdaj z več notranje discipline".

"Sem samo človek"

V nadaljevanju je zapisal, da se je kot javna oseba znašel v položaju, ko je najlažje molčati, a se je odločil, da spregovori. "Verjamem, da je prav zdaj čas za iskrenost, za to, da rečem: sem samo človek. In kot vsak človek včasih naredim napako. Ključno je, kaj naredimo po tem," je dejal.

In dodal: "Zato sem danes tukaj. Ne kot politik, ki se opravičuje. Ampak kot človek, ki se uči. Ki napake prizna. Ki ne beži. In ki gre naprej, z jasnim ciljem, da z dejanji povrne tisto, kar je izgubil za hip: zaupanje vase." Ob tem se je zahvalil vsem, ki ga razumejo, ki znajo ločiti med napako in značajem, pa tudi tistim, ki ga bodo sodili. "Prav imate, da pričakujete več. Jaz pa obljubim: več boste tudi dobili," je sklenil.

Zakaj je ostal brez vozniškega dovoljenja, župan ni pojasnil, Večer pa poroča, da je vozil pod vplivom alkohola. Dovoljenje naj bi mu odvzeli 26. maja, ko je ostal tudi brez avtomobila. Na policiji jim informacij o osebi niso posredovali zaradi varovanja osebnih podatkov, so jim pa odgovorili, da so obravnavali voznika, "pri katerem je bilo ugotovljeno, da je vozil v času veljavnega ukrepa prepovedi nadaljnje vožnje, zato je bilo vozilo zaseženo, moški je vozil pod vplivom alkohola (0,32 mg/l alkohola)". Podali so tudi obdolžilni predlog.

David Klobasa funkcijo trojiškega župana opravlja od leta 2018. Je tudi državni svetnik, pred županovanjem pa je bil zaposlen v državnem zboru kot strokovni sodelavec poslanske skupine NSi.

