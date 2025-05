"Napovedujemo največji koncert podpore Niki Zorjan," je na družbenih omrežjih objavil župan Svete Trojice David Klobasa, ki prekmurski pevki izraža podporo že vse od začetka njenega javnega spora z Alešem in Marjetko Vovk.

"Ta večer ne bo le koncert, to bo klic: Nika, s tabo smo. Nika, tvoj glas živi. Nika, zdaj poješ za vse nas," je zapisal Klobasa, "13 let je gradila sanje, dajala glasbo in srce ljudem. Ko so ji hoteli vzeti pesmi, so pozabili eno stvar: da pesmi živijo v nas, občinstvu, ljudeh."

"Pokažimo, da glasba ni pogodba. Da pogum ni kaznovan. Da Nika ni sama," je Klobasa, ki ga mnogi kličejo kar najlepši slovenski župan, Niko povabil na TrojicaFest, večdnevni glasbeni festival, ki bo v njegovi občini sredi junija.

David Klobasa ima tudi sam izkušnje s slovensko glasbeno sceno, bil je član fantovske skupine Casanova. Za župana Svete Trojice v Slovenskih goricah so ga izvolili leta 2018 in je bil takrat s 30 leti eden najmlajših slovenskih županov.