Županu najbolj zadolžene slovenske občine 14 mesecev zapora

Pomurski Vestnik poroča, da je mariborsko višje sodišče sodišče potrdilo kazen, ki jo je v primeru župana Gornjih Petrovcev Franca Šlihthuberja in direktorja podjetja Pindža Štefana Kuharja decembra lani izreklo prvostopenjsko sodišče v Murski Soboti. Po tej sodbi bo moral Šlihthuber zaradi kaznivega dejanja oškodovanja upnikov za 14 mesecev v zapor, medtem ko bo Kuhar lahko kazen odslužil z delom v splošno korist oziroma v korist družbe.

Franca Šlihthuberja, župana Občine Gornji Petrovci, ki je na prebivalca najbolj zadolžena občina v Sloveniji, je po informacijah Vestnika tudi višje sodišče spoznalo za krivega kaznivega dejanja oškodovanja upnikov, ker je med letoma 2010 in 2017 nezakonito poplačeval obveznosti občinskega podjetja Pindža. Sodba prvostopenjskega sodišče naj bi po informacijah Vestnika tako postala pravnomočna.

Podjetje Pindža je imelo sicer od leta 2010 blokiran transakcijski račun, dolgove pa je poravnavalo prek asignacijskih pogodb, pri čemer je občina neposredno poplačevala izbrane upnike. Po izračunih tožilstva so zaradi tega preostali nepoplačani upniki utrpeli za milijon evrov škode, je poročal Vestnik.

Župan naj bi osebno odločal, katere račune bo občina poravnala

Pri nezakonitih transakcijah je po razsodbi sodišča sodeloval tudi direktor podjetja Pindža Štefan Kuhar, ki pa naj bi mu višje sodišče pripisalo manj odgovornosti za ta dejanja, zato bo po informacijah Vestnika 14-mesečno kazen lahko odslužil z delom v splošno korist oziroma v korist družbe.

Šlihthuber je po navedbah tožilstva osebno odločal, katere račune bo občina poravnala, kar je bilo po mnenju izvedenk ekonomske in finančne stroke nezakonito. Izvedenki Alenka Gril in Alenka Dervarič sta na prvostopenjskem sodišču poudarili, da bi moral biti za podjetje Pindža ob blokadi računa predlagan stečaj, ne pa da se je praksa nezakonitega poravnavanja dolgov nadaljevala še sedem let.

Sodnica: Brez Šlihthuberja se ni zgodilo nič

Sodnica je v izreku sodbe na prvi stopnji poudarila, da se v podjetju brez Šlihthuberja ni zgodilo nič. Šlihthuber je bil do leta 2006 tudi direktor Pindže, vendar je kljub poznavanju slabega finančnega stanja podjetja nadaljeval nezakonite postopke. Državna tožilka je zanj zahtevala 18 mesecev zapora, sodišče pa je izreklo nekoliko milejšo kazen.

Šlihthuber je na prvostopenjskem sodišču krivdo zanikal. Branil se je, da ni imel vpogleda v finančno stanje podjetja, temveč je le sledil poročilom nadzornega sveta. Ob tem je poudaril, da je želel rešiti težave podjetja, ki je bilo v lasti občine.

"Največja težava je, da sodba ni pravnomočna, pa me bodo vsepovsod obtožili. Nisem kriv, še enkrat povem, da nisem kriv," je Šlihtuber ob razglasitvi prvostopenjske sodbe dejal za STA.

Na vprašanja o pravnomočnosti sodbe se Šlihthuber za Vestnik ni odzval.