Na poziv Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) k razrešitvi mariborskega podžupana Sama Petra Medveda je župan Mestne občine Maribor Saša Arsenovič v petkovem odgovoru KPK sporočil, da mu je Medved ponudil odstop in da ga je sprejel s 1. julijem letos. Po odstopu bo Medved še zmeraj tvorno sodeloval kot mestni svetnik, so sporočili z občine.

KPK je k razrešitvi podžupana Medveda pozvala, ker je ugotovila, da je ta v internih postopkih presegel svoje pristojnosti in hkrati o tem zavajal javnost. Gre za primer uničenja dokumenta o domnevnih kršitvah pravic zaposlenim na občini.

V odgovoru na poziv KPK, ki je bil nanj naslovljen 6. aprila, je župan Arsenovič zapisal, da mu je Medved ponudil odstop, saj ne želi politično obremenjevati dela Mestne občine Maribor.

"Župan Mestne občine Maribor je zaradi nemotenega poteka ključnih projektov, ki jih Medved kot edini poklicni podžupan Mestne občine Maribor pelje, odstop sprejel z dnem 1. julij 2025. S svojim delovanjem je podžupan Medved pomembno prispeval k razvoju mesta Maribor," so sporočili z mariborske občine. Dodatnih izjav na to temo ne bodo podajali, so dodali.

Namesto razrešitve – odstop

Predsednik KPK Robert Šumi, ki se udeležuje dnevov državnega odvetništva v Mariboru, je v odzivu odstop podžupana označil kot pravi korak. "Smo pa pričakovali od župana, da bi to storil sam, torej da bi ga pozval oziroma razrešil," je dejal.

Odstop Medveda s funkcije podžupana pozdravlja tudi Lista za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti (LPR), ki Medveda tudi poziva, naj kot odgovoren politik odstopi z vseh funkcij.

Ozadje

KPK je postopek začela na podlagi prijave iz oktobra 2023, v kateri so Medvedu očitali kršitve pravic zaposlenim na mestni občini, zahteval pa naj bi tudi uničenje uradnega dokumenta. Novembra 2023 je KPK zato zoper njega uvedla preiskavo zaradi suma kršitve integritete.

V postopku je KPK ugotovila, da je Medved po elektronski pošti, naslovljeni na takratnega direktorja občinske uprave Srečka Đurova, zahteval vpogled v vse postopke, na podlagi katerih je nastal dokument, v katerem Medvedu očitajo neprimerno komunikacijo oz. vedenje v delovnem okolju in na službenih dogodkih, so navedli v KPK. Zahteval naj bi tudi odstranitev in uničenje dokumenta, kar je sam zanikal.

S takšnim ravnanjem je podžupan po prepričanju KPK presegel svoje pristojnosti in zavajal javnost, zato je KPK že oktobra lani ugotovila, da je kršil integriteto, kot jo določa zakon.

Medved je zoper te ugotovitve vložil tožbo, a je upravno sodišče v celoti pritrdilo komisiji.