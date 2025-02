Mariborski mestni svetniki so na današnji seji dokončno sprejeli občinski prostorski načrt (OPN). Prvo obravnavo so opravili že junija 2022, v današnji drugi obravnavi pa je bil kljub nekaterim pripombam sprejet s 35 glasovi za v 45-članskem mestnem svetu, nihče ni glasoval proti.

"Ko stopimo skupaj, znamo in zmoremo izkoristiti priložnosti, ki so nam na voljo v mestu. In teh priložnosti bo zaradi sprejetja OPN zelo veliko," je po glasovanju dejal župan Saša Arsenovič. Dokument po njegovih besedah med drugim prinaša dodatnih več kot 70 tisoč kvadratnih metrov zelenih površin, 226 tisoč kvadratnih metrov površin za stanovanjsko gradnjo, 50 tisoč kvadratnih metrov površin za centralne dejavnosti in 50 tisoč kvadratnih metrov za gospodarstvo.

OPN, ki ga je Maribor dobil po 24 letih, je temeljni prostorski akt občine, saj določa, kako se lahko prostor naprej razvija. Tri svetniške skupine so sicer vložile več dopolnil k dokumentu, a so jih kasneje po razpravi umaknile.

Dopolnila niso ustavila potrditve

Dopolnila Liste za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti (LPR) so se nanašala na potrebne spremembe za načrtovane infrastrukturne projekte mariborske univerze. Stranka mladih - Zeleni Evrope je med drugim zahtevala, da se v OPN doda, da morajo posegi v prostor ohranjati ali izboljšati bivalne pogoje. Dopolnila Gibanja Svoboda pa so se med drugim nanašala na ureditev urgentnega dovoza v Univerzitetni klinični center (UKC) Maribor.

Vodja občinskega sektorja za urejanje prostora Maja Reichenberg Heričko je opozorila, da bi sprejetje predlaganih dopolnil med drugim terjalo dopolnitev okoljskega poročila, ponovno javno razgrnitev in usklajevanje z nosilci urejanja prostora, kar bi zahtevalo dodatni čas za pridobitev tega dokumenta. "Govorimo o vsaj treh letih. Vsako dopolnilo prepreči sprejetje OPN, na katerega čakamo že več kot 20 let," je dodal župan.

Predlagatelji dopolnil so nasprotno ocenili, da njihovi predlogi niso tako drastični, da bi privedli do takšne zakasnitve. "Niti eno od naših dopolnil ne posega tako, da bi bila potrebna nova soglasja, na katera bi čakali leta," je na primer dejala Karin Jurše iz Svobode.

Podžupan Samo Peter Medved iz županove svetniške skupine je povedal, da se lahko takoj po sprejemu OPN začnejo njegove spremembe in se predlagane pripombe takrat vključijo vanj.

Za čimprejšnje sprejetje OPN se je med drugimi zavzel tudi Aleš Ciringer z liste Gasilci Maribora, saj bi to končno omogočilo izgradnjo gasilskega poligona v Pekrah.