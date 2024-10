Prihodnje leto v Mariboru največje atletsko tekmovanje doslej

V prostorih Mestne občine Maribor so danes slovesno podpisali pogodbo za organizacijo ekipnega evropskega prvenstva v atletiki druge in tretje divizije, ki bo junija prihodnje leto v dveh delih v štajerski prestolnici. Na njem bo nastopilo 1.500 atletov iz 31 držav.

Pogodbo so podpisali župan Mestne občine Maribor Saša Arsenovič, direktor Športa Maribor Ranko Šmigoc, predsednik Atletske zveze Slovenije Primož Feguš in predsednik Evropske atletike Dobromir Karamarinov.

Druga in tretja divizija prvič združeni

Zadnji je poudaril, da bo organizacija ekipnega evropskega prvenstva prelomna z več vidikov. "Pred letom 2023 je prvenstvo v vseh treh divizijah potekalo na treh različnih lokacijah. Na evropskih igrah smo v sodelovanju z Evropskim olimpijskim komitejem vse divizije združili na enem prizorišču. Ko gre za evropska prvenstva, bo prva divizija potekala v Madridu, medtem ko bosta druga in tretja divizija prvič združeni v Mariboru," je predstavnikom sedme sile uvodoma povedal Karamarinov.

Dodal je še, da si je Maribor organizacijo tako velikega tekmovanja, ki bi sicer moralo biti organizirano v Izraelu, priboril predvsem zaradi uspešne organizacije Olimpijskega festivala evropske mladine (Ofem), ki je mestu prinesla ustrezno infrastrukturo.

"Infrastruktura v Mariboru je zares izjemna"

"Infrastruktura v Mariboru je zares izjemna, saj mesto premore atletsko stezo in dvorano," pravi predsednik AZS Primož Feguš. Foto: Peter Kastelic/AZS To je potrdil tudi predsednik atletske zveze Slovenije Primož Feguš. "Maribor je trenutno edino mesto v Sloveniji, ki lahko gosti tako veliko tekmovanje. To bo za atletiko največje v Sloveniji. Infrastruktura v Mariboru je zares izjemna, saj mesto premore atletsko stezo in dvorano. Pri nas bi lahko gostili še kakšno mednarodno tekmovanje, a zagotovo ne na tako visoki ravni," je športno infrastrukturo v štajerski prestolnici pohvalil Feguš.

Navkljub novi infrastrukturi pa organizatorje čaka še nekaj dela, s katerim nameravajo športnikom olajšati priprave na nastop. "Manjkata še dodatni ogrevalni metališči za met krogle in kopja, ki bosta postavljeni v Športnem parku na Taboru nasproti Atletskega stadiona Poljane, kjer bo prvenstvo tudi potekalo," je povedal direktor Športa Maribor Ranko Šmigoc.

Izpostavil je še, da organizacija takšnega dogodka ni majhna stvar, a predstavlja manjši zalogaj, kot je bila organizacija Ofema.

V Mariboru bo veselo, potekal bo tudi festival Lent

Ob podpisu pogodbe je zadovoljstvo izrazil tudi mariborski župan Saša Arsenovič. "Maribor je že od nekdaj mesto športa. Ko smo organizirali Ofem, smo navezali veliko stikov. Želimo si, da bi takšni dogodki bili navdih mladim športnikom. Verjamem, da bo ob koncu junija in v začetku julija v Mariboru zelo veselo, saj bodo lahko tekmovalci prisostvovali tudi festivalu Lent, kar pomeni, da bomo dogajanje v mestu povezali s športom in kulturo," je svoje misli strnil Arsenovič.

Tekmovanje tretje divizije bo 24. in 25. junija, tekmovanje druge, v kateri bo nastopila tudi slovenska reprezentanca, pa 28. in 29. junija prihodnje leto.

