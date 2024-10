Odštevamo dneve do 28. Ljubljanskega maratona, tu je spored tekov

Konec tedna bodo ljubljanske ulice in ceste spet zasedli številni tekači. Prireditelji NLB 28. Ljubljanskega maratona jih v nedeljo pričakujejo več kot 15 tisoč, že dan prej se bodo v tekih merili najmlajši tekači in tekačice, pa osnovnošolci in srednješolci. Trasi nedeljskega maratona in polmaratona sta že dobro znani, nekaj sprememb pa je letos doživela "desetka".

"Vse se spreminja, tudi urniki in trase na NLB Ljubljanskem maratonu. Lansko desetkilometrsko traso so nam na enem delu zasedli delovni stroji, zato smo poiskali novo. Zanjo imamo že uradno izmero in potrdilo svetovne atletske zveze o ustreznosti," so sporočili prireditelji največjega tekaškega dogodka v Sloveniji.

Trasa desetkilometrskega teka bo letos malce spremenjena, start bo na Slovenski cesti, vodila pa bo delno čez Bežigrad, v Šiški bo zavila proti Mostecu in nadaljevala v Rožno dolino, kjer se bo priključila na traso polmaratona.

Trasi najdaljših preizkušenj ostajata nespremenjeni.

Za vse tri nedeljske teke, 10 km, polmaraton in maraton, je prijavljenih 15.267 tekačev. Na desetkilometrski Garmin tek 6.148, na polmaraton Generali ZAME 6.238 in na Heineken 0.0 maraton 2.881. "Izjemno ponosni smo, da je Slovencev kar 10.175. Rekord vseh časov smo postavili s 5.092 tujimi tekači iz 86 držav. Veseli dejstvo, da smo prav na vseh razdaljah povečali število tekačev," so zadovoljni prireditelji.

V soboto bodo morali meščani in obiskovalci Ljubljane upoštevati zapore cest, o katerih vas bomo na Sportalu še obvestili, danes pa vam predstavljamo spored dogodkov v sklopu Ljubljanskega maratona in trase različnih tekov.

NLB 28. Ljubljanski maraton, spored: Sobota, 19. oktober:

10.00 – Lumpi tek, 200 m

11.20 - Promocijski tek, Zlate pentljice, 500 m

11.25 – Promocijski inkluzivni tek, 500 m

11.35 – Promocijski šolski tek (1. – 5. razred), 500 in 1.000 m

12.45 – Osnovnošolski tek (6. – 9. razred), 1.500 m

15.00 – Srednješolski tek, 2.800 m Nedelja, 20. oktober:

8.00 – Garmin tek, 10 km

9.00 – Polmaraton Generali Zame, 21 km

9.00 – Heineken 0.0 maraton, 42 km

Tudi letos z zlatim znakom

Najprestižnejši nedeljski tek, maraton, se tudi letos lahko pohvali z zlatim znakom Svetovne atletike, kar pomeni, da "ustreza strogim mednarodnim organizacijskim kriterijem, ki zagotavljajo izjemno tekaško izkušnjo in rezultate v tempu, ki ga narekujejo izbrani vrhunski domači in tuji tekači".

Letos je prijavljenih več kot 15 tisoč tekačev. Foto: www.alesfevzer.com

Prav poseben poudarek je na preprečevanju dopinga, v ospredje pa pri mednarodni atletski zvezi postavljajo tudi trajnostne vidike organizacije množičnih dogodkov, so zapisali prireditelji Ljubljanskega maratona in še: "Kot že nekaj let zapored, si Ljubljanski maraton tudi letos pripenja mednarodni zlati znak, s tem pa smo se pridružili samo petim (5) evropskim cestnim tekom, na svetu pa smo se uvrstili med 41 maratonov s tem znakom."

Zlati znak Svetovne atletike za cestne teke je drugi najvišji za platinastim. To oznako pa nosijo le največji in najbolj prepoznavni maratoni na svetu, takih je štirinajst (London, Berlin, Boston, New York, Valencia, Guadalajara, Xiamen, Nagoya, Tokio, Seul, Sydney, Chicago, Amsterdam, Šanghaj, Osaka in Chon Buri).

Oznaka ni trajna, ustreznost in izpolnjevanje pogojev za izbrani znak vsakič znova preverjajo neodvisni presojevalci.

NLB 28. Ljubljanski maraton, trase tekov: Lumpi tek Foto: zajem zaslona Trasa proge poteka po Slovenski cesti in se konča na Kongresnem trgu. Osnovnošolski Foto: zajem zaslona Tek osnovnih šol se začne na Slovenski cesti (Figovec/Metalka), smer teka je Bavarski dvor, cilj na Kongresnem trgu. Srednješolski Foto: zajem zaslona Tek srednjih šol se začne na Slovenski cesti pri Figovcu, smer teka je Gosposvetska cesta (v prvem, krajšem krogu), v drugem krogu pa Bavarski dvor; vstop v prijavni prekat je pri Šestici/Štefanovi ulici. Tek poteka v dveh krogih: najprej krajšem in nato daljšem, cilj je na Kongresnem trgu. Garmin tek, 10 km: Foto: zajem zaslona Start teka je na Slovenski cesti, sledijo Dunajska cesta, Bežigrad, Parmova ulica, Drenikova ulica, Na jami, Derčeva ulica, Šišenska cesta, Večna pot, Rožna dolina c. IX, Rožna dolina c. VI, Rožna dolina c. III, Šestova ulica, Tržaška cesta, Aškerčeva cesta, Slovenska cesta in v cilj na Kongresnem trgu. Na trasi je 1 okrepčevalna postaja in 1 vmesni čas. Polmaraton Generali Zame, 21 km: Foto: zajem zaslona Start teka je na Slovenski cesti (pri Figovcu na Ajdovščini), nato Slovenska cesta, Dunajska cesta, Ulica 7. septembra, Slovenčeva ulica, Podmilščakova ulica, Drenikova ulica, Aljaževa ulica, Goriška ulica, Cesta Ljubljanske brigade, Ulica Jožeta Jame, Pečnikova ulica, Regentova cesta, Vodnikova cesta, Šišenska cesta, Večna pot, Pot Roberta Blinca, Pot za Brdom, Cesta na Brdo, Rožna dolina Cesta II, Rožna dolina Cesta XV, Rožna dolina Cesta VIII, Rožna dolina Cesta IX, Rožna dolina Cesta VI, Rožna dolina Cesta III, Šestova ulica, Tržaška cesta, Aškerčeva cesta, Slovenska cesta, Cilj: Kongresni trg Na trasi so 4 okrepčevalne in 2 vodni postaji. Limit (časovna omejitev) polmaratona je štiri ure. Po tem času bo cesta odprta za promet, tekače bodo prireditelji prepeljali na cilj oziroma jim odvzeli startno številko. Heineken 0.0 maraton, 42 km: Foto: zajem zaslona Start: Slovenska cesta (pri Figovcu na Ajdovščini), Slovenska cesta, Dunajska cesta, Ulica 7. septembra, Slovenčeva ulica, Podmilščakova ulica, Samova ulica, Drenikova ulica, Aljaževa ulica, Goriška ulica, Cesta Ljubljanske brigade, Ulica Jožeta Jame, Pečnikova ulica, Regentova cesta, Vodnikova cesta, Šišenska cesta, Večna pot, Pot Roberta Blinca, Pot za Brdom, Cesta na Brdo, Rožna dolina Cesta II, Rožna dolina Cesta XV, Rožna dolina Cesta VIII, Rožna dolina Cesta IX, Rožna dolina Cesta VI, Rožna dolina Cesta III, Šestova ulica, Tržaška cesta, Aškerčeva cesta, Groharjeva cesta, Riharjeva ulica, Kolezijska ulica, Gerbičeva ulica, Koprska ulica, Cesta v Mestni log, Kopačeva cesta, Hladnikova cesta, Jurčkova cesta, Peruzzijeva ulica, Ob Dolenjski železnici, Orlova ulica, Ižanska cesta, Hradetskega cesta, Litijska cesta, Kajuhova ulica, Šmartinska cesta, Savska cesta, Štajerska cesta 1. rondo, 2. rondo, 3. rondo, Božičeva ulica, Baragova ulica, Dunajska cesta, Tavčarjeva ulica, Miklošičeva cesta, Pražakova ulica, Slomškova ulica, Resljeva cesta, Kopitarjeva ulica, Vodnikov trg, Ciril Metodov trg, Stritarjeva ulica, Miklošičeva ulica, Dalmatinova ulica, Slovenska cesta Cilj: Kongresni trg Na trasi je 8 okrepčevalnih in 6 vodnih postaj, časovna omejitev maratona pa je šest ur. Tekači na 42 km, ki bodo imeli na vmesnem času na 20. km slabši čas od 2:45 (bruto), bodo preusmerjeni v cilj in uvrščeni v rezultatsko listo teka na 21 km.

