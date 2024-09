Ljubljanski mestni svet zavrnil občinski referendum o krajinskem parku

Ljubljanski mestni svetniki so na današnji seji zavrnili predlog za razpis naknadnega referenduma o spremembah in dopolnitvah odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. V burni razpravi so opozicijski svetniki poudarili, da je presoja zavoda za varstvo narave nujna, koalicijski svetniki pa, da okoljska presoja še vedno ostaja.

Po besedah svetnice Vesne Jasminke Dedić, ki je vložila predlog za razpis referenduma, je referendum potreben, saj je "interese javnosti in dobrobit prihodnjih generacij povozila kapitalsko politična sprega med županom Zoranom Jankovićem in največjo koalicijsko stranko Gibanjem Svoboda". Mestni svetniki liste Zorana Jankovića, Gibanja Svoboda in SD so namreč julija sprejeli spremembe odloka, s tem pa "gladko poteptali okoljsko demokracijo, ki je ena največjih pridobitev sodobnega časa," je Dedić povedala v uvodni obrazložitvi.

Ponovila je, da je bilo sprejemanje odloka opravljeno v nasprotju s konvencijo Združenih narodov o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah. S spremembo odloka pa so iz naravovarstvenega režima izvzeli pet lokacij v krajinskem parku, pristojnost presoje vplivov na okolje prenesli na mestni oddelek za varstvo okolja ter razširili nabor dovoljenih prireditev.

"Danes ne odločamo samo o tem, ali naj župan razpiše naknadni referendum o spremembah in dopolnitvah odloka o krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenskih hrib, ne odločamo niti o tem, ali bo Ljubljana de facto postala last Jankovićevega klana. Odločamo tudi, ali je Ljubljana dorasla laskavemu nazivu zelena prestolnica Evrope, ki sam po sebi ni vreden počenega groša, če mesto ne neguje neposredne okoljske demokracije," je zaključila.

Svetnica Gibanja Svoboda Vesna Ugrinovski je v razpravi dejala, da v Gibanju Svoboda delujejo konstruktivno, potrebe po referendumu pa da ne vidijo, ker okoljska presoja vseeno ostaja. Njen strankarski kolega Marko Maver pa je povedal, da je tudi "mestni oddelek za varstvo okolja stroka". "Jaz osebno zaupam vsem pristojnim službam mestne občine in mislim, da stroka ne more biti vedno samo tisti, ki pritrjuje našim prepričanjem," je dodal.

Svetnik liste Glas za otroke in družine Aleš Primc je opozoril, da so spremembe odloka na julijski seji sprejeli po hitrem postopku, kar je "popolnoma neprimerno, za tako spremembo odloka bi bilo treba izvesti ne samo redni postopek, ampak širšo javno razpravo". Dodal je, da bo podprl predlog za razpis referenduma, saj je prepričan, da se je večina občanov in občank Ljubljane za spoštovanje zakonov.

Svetnica Levice Urška Honzak je poudarila, da v Levici ne nasprotujejo tradicionalnim dogodkom na območju parka Tivoli. "Nasprotujemo pa spreminjanju predpisov in avtokratskemu ignoriranju strokovnih mnenj zaradi osebnih interesov ene osebe, župana, oziroma njegovih prijateljev," je bila kritična.

Po njenih besedah je njihova naloga dati prednost naravi in ohranjanju zelenih površin, če obstajajo dvomi v odločitve zavoda za varstvo narave, pa da jih je treba izpodbijati po ustaljenih poteh, ne izločiti iz postopka. Predlagala je še, da odlok, ki so ga sprejeli na prejšnji seji, spremenijo nazaj v prvotno obliko.

Župan Zoran Janković je ponovil, da ima opozicija pravico do predlogov, a da tudi mestni oddelek za varstvo okolja sestavljajo strokovnjaki. Dodal je, da opravljena razprava kaže, da so za predlagatelje referenduma strokovnjaki le tisti, ki jih predlagajo sami, vsi ostali pa so nestrokovni in politični. "Drage mestne svetnice, svetniki, predlagam, da s ponosom zavrnemo to neumestno zapravljanje denarja naših meščank in meščanov," je pozval.

Za predlog za razpis naknadnega referenduma je glasovalo 14 svetnikov, proti pa jih je bilo 26.