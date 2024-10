Na Heineken 0.0 maratonu nazdravili novim rekordom

Na tisoče tekačev, ki so se udeležili 28. NLB Ljubljanskega maratona, je povezal skupni imenovalec: vsi so začeli z 0.0, vse pa je v cilju čakala možnost, da z 0.0 tekaško preizkušnjo tudi končajo, pa čeprav so številni nazdravljali rekordom. V cilju so se namreč lahko osvežili z brezalkoholnim pivom Heineken 0.0, po katerem je ime dobila tudi proga kraljevske discipline.

Državni rekorder Primož Kobe Foto: Damjan Končar / Pivovarna Laško Union

Prvi požirek je prva nagrada

Državni rekorder Primož Kobe je ob prihodu v cilj dejal, da si včasih že med tekom zaželi piva, saj gre za bazičen napitek, ki tekaču dobro dene in mu povrne moči, brezalkoholno pivo pa predstavlja odlično alternativo, saj je počutje po njem izvrstno in brez neželenih posledic.

S slovenskim junakom dneva se je strinjala tudi gorska tekačica, pravnica in vplivnica Deja Jakopič, ki je tokrat pretekla polovičko maratona. "Tisti prvi požirek piva po dolgem teku prinese občutek zadovoljstva in hkrati olajšanja. Super mi je, da ima zdaj brezalkoholno pivo res tisti pravi okus, poleg tega pa ni sladko in ima manj kalorij kot sladke pijače ali alkoholno pivo. Skratka, super kombinacija za tisto prvo osvežitev," je povedala v cilju.

"Ni boljšega občutka, kot je zvok odpiranja pločevinke hladnega piva po napornem teku," se je ob prihodu v cilj desetkilometrske proge nasmejal radijski voditelj, Exatlonec, igralec in moderator Klemen Kopina in dodal, da si brezalkoholno pivo privošči tudi ob drugih priložnostih, ko je treba ohraniti trezno glavo. Tako Klemen na brezalkoholno pivo prisega tudi ob večernih druženjih, po katerih mora naslednji dan v službo, ali pa na praznovanju, po katerem mora sesti za volan.

V cilju sta se rezultata veselila tudi Klemen Kopina in Urban Zore. Foto: Marko Ocepek / Pivovarna Laško Union

Je brezalkoholno pivo prihodnost hidracije maratoncev?

Osvežitev z brezalkoholnim pivom med tekači in maratonci postaja vse bolj priljubljena alternativa, saj sta ustrezna hidracija in oskrba z energijo pri vzdržljivostnih preizkušnjah ključna. Jasno je, da moramo poskrbeti za ustrezen vnos tekočine, ki poleg vode vsebuje tudi ustrezno razmerje mikroelementov in hranil. Odgovor ponuja pivo 0.0, ki je v približno 90 odstotkih sestavljeno iz vode, preostali delež pa predstavljajo izključno naravne sestavine, in ki ne povzroča učinkov, povezanih z uživanjem alkohola. Dodatna prednost brezalkoholnega piva je, da ima manj kalorij in sladkorja v primerjavi s sladkimi športnimi pijačami, vključuje pa tudi družabni vidik uživanja v pivu s prijatelji.

Brezalkoholno pivo Heineken 0.0 je tudi med atleti vse bolj priljubljena oblika osvežitve. Foto: Damjan Končar / Pivovarna Laško Union

Promocija odgovornega pitja je tek na dolge proge

Promocija odgovornega pitja je že vrsto let pomembna zaveza družbe Heineken, kjer v ta namen vsako leto namenijo vsaj deset odstotkov oglaševalskih sredstev. Poleg poudarjanja zmernosti in odgovornosti pa z brezalkoholnim pivom Heineken 0.0 ponujajo tudi možnost izbire v družabnih situacijah in pri proslavljanju velikih in malih osebnih zmag.

"Veseli smo, da smo na 28. NLB Ljubljanskem maratonu dobili priložnost, da nagovorimo raznoliko množico športnikov, gledalcev in navijačev – ob pravem trenutku, na pravem kraju in iz pravih razlogov. Promocija odgovornega pitja in spreminjanje s tem povezanih navad je namreč tek na dolge proge, zato je pomembno, da naša sporočila krepimo na tako dobro obiskanih dogodkih," je povedala Katja Sabadin, brand managerka blagovne znamke Heineken v Pivovarni Laško Union.

Letošnja 42-kilometrska proga kraljeve discipline je dobila ime po brezalkoholnem pivu Heineken 0.0. Foto: Marko Ocepek / Pivovarna Laško Union

Naročnik oglasnega sporočila je PIVOVARNA LAŠKO UNION.