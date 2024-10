V živo: Etiopijec Molla do velike zmage na 28. ljubljanskem maratonu, Kobetu državni naslov in slovenski rekord trase #video

Etiopijec Tamire Getaneh Molla je s časom 2:06:29 veliki zmagovalec 28. ljubljanskega maratona, Kenijka Joyce Chepkemoi Tele pa je bila z rekordom proge 2:20:17 najhitrejša v ženski konkurenci. Z osmim mestom je državni naslov osvojil Novomeščan Primož Kobe in s časom 2:18:21 popravil najboljši slovenski dosežek na maratonih v slovenski prestolnici. Državni naslov v ženski konkurenci je osvojila Anja Fink Malenšek, ki je 42 km pretekla v času 2:39:10. V teku na 10 km sta bila najhitrejša Vid Botolin (29:54) in Klara Lukan (31:49), oba sta postavila rekord proge v Ljubljani. Rekordno sta tekla tudi zmagovalca teka na 21 km, Jakob Medved (1:07:16) in Liza Šajn (1:12:17), ki sta postavila slovenski rekord za mlajše člane. Šajn je svoj rekord popravila za več kot pet minut.

Prejšnji rekord teka na 10 km je imel Ahmed El Mazoury iz Italije, ki je leta 2022 zmagal z 30:19, Vid Botolin pa je lani zmagal s 30:40, kar je bil doslej najboljši slovenski dosežek atletov. Drugi je bil tokrat Jan Kokalj, ki je vodil večji del teka, v samem zaključku pa je zaostal devet sekund za Botolinom, ki je silovito pospešil. Za slovenskima reprezentantoma je bil tretji Caleb Greenwich, ki nastopa za Bosno in Hercegovino (31:09).

Jan Kokalj in Vid Botolin Foto: www.alesfevzer.com

Za Klaro Lukan je bil v cilju med atletinjami velik premor, najbližja zasledovalka je bila v cilju več kot dve minute pozneje. Druga je bila Tjaša Vrtačič (34:01), tretja Klara Močnik (36:42).

"Tudi Kokalj je izvrstno tekel, če bi bilo še nekaj tekačev dalj časa z nama, bi dosegla še boljša dosežka. Med tekom me je zmotil 'bodiček' in se nisem dobro počutil. Potem sem čakal le na finiš, ker sem vedel, da sem na krajših razdaljah boljši od Jana. Sem dobro pripravljen za krajše razdalje in lahko kako tekmo tudi na daljših dobro odtečem. V mislim pa nisem imel rekorda, le zmago," je pojasnil Botolin.

Fotogalerija z 28. ljubljanskega maratona (foto.www.alesfevzer.com):

Botolin cilja na nastop na olimpijskih igrah v Los Angelesu

Dvaindvajsetletni član celjskega Kladivarja je dejal, da je njegov glavni cilj naslednjega obdobja nastop v Los Angelesu na olimpijskih igrah, na slednjih je že dvakrat tekmovala 24-letna Lukan. Ta je imela tokrat isti čas kot šesti tekač med atleti.

Klara Lukan je bila najhitrejša tekačica na 10-kilometrski razdalji. Foto: www.alesfevzer.com "V zadnjem kilometru sem se pridružila enemu izmed tekačev, prej pa sem tekla v svojem ritmu. Vzdušje ob progi je bilo kot vedno izvrstno. Manj je bilo ovinkov, proga se je nežno vzpenjala in ni bilo šokov. Proga je bila tako lepša kot lani, a še vedno ne tako dobra, kot pred leti, želim si, da bi se tista vrnila nazaj. Pogoji pa so bili super. Počasi se bom odpravila v Ugando na višinske priprave za naslednjo sezono, tole je bila po vsej verjetnosti moja zadnja letošnja tekma," pa je povedala Lukan.

Ciljni prihod zmagovalca Jakoba Medveda v teku na 21 km:

Medved in Šajn najhitrejša v polmaratonu

Rekordno sta tekla tudi zmagovalca teka na 21 km, Jakob Medved (1:07:16) in Liza Šajn (1:12:17), ki sta postavila slovenski rekord za mlajše člane. Šajn je svoj rekord popravila za več kot pet minut. Medved je za dve sekundi izboljšal svoj prejšnji rekord, ki ga je tekel pred dvema tednoma v Novem mestu. Drugi je bil Mitja Krevs (1:07:39), tretji pa Timotej Bečan (1:09:19).

Tudi med atletinjami so bile na prvih treh mestih Slovenke, za Lizo Šajn je bila druga Jasmina Pitamic Vojska (1:18:20), tretja pa Nuša Mali (1:22:31).

"Lani sem bila prav tako na polmaratonu tu tretja. Moj cilj je bil, da izboljšam uvrstitev in popravim rekord za mlajše članice. Vesela sem, kar mi je to uspelo. Imela sem pomoč trening partnerja Nila Kerina, za kar sem mu res zelo hvaležna. V skupini je lažje teči in to mi je bilo v dodatno spodbudo. Na začetku me je malo zeblo, sicer pa je bila idealna temperatura za tek," je bila zadovoljna Šajn.

V tej sezoni je atletinja, ki je prej tekla pretežno na stadionih, že tekla nekaj cestnih tekov. "V tem uživam, res mi cestni teki ustrezajo. Zato se bom v prihodnje bolj usmerila v cestne tekme, najprej na 10 km in na polmaraton, čez nekaj let pa še na maraton. Danes je bilo okrog Koseškega bajerja kar težko teči, a je bilo na progi nekaj spustov in se vse potem izenači," je dodala Šajn.

Liza Šajn je bila najhitrejša tekačica v teku na 21 km. Foto: www.alesfevzer.com

"Imel sem načrt, da se priključil najboljšim maratoncem in tečem na koncu čim bližje 1:03. Sem pa po nekaj kilometrih videl, da je bil ritem premočan. Zato sem ga znižal. Prvih šest kilometrov sem bil v skupini, potem pa sem tekel sam. Krevs se mi je na koncu zelo približal, ker mi je malo zmanjkalo moči, ampak sem imel prej kar izdatno prednost," je povedal Medved.

Pred tem je bil osem let triatlonec, pred dvema letoma pa se je šele usmeril v teke in atletiko. "Šel sem na vse ali nič in že tretjič rekord za mlajše člane popravil za sekundo. Vesel sem tudi, da je vse več slovenske konkurence tudi na daljših razdaljah, da se tudi na tekmah malo dajemo in pokažemo v boju, kdo je boljši. V gorskih tekih nimam več nekih ciljev, vse bolj se usmerjam na cestne tekme. Decembra me čaka še maraton v Valencii. Potem se bom začel pripravljati na novo sezono, cilj štiriletnega obdobja pa je nastop na olimpijskih igrah v Los Angelesu," je dodal Medved.

Zadnji kilometer Primoža Kobeta:

Na kraljevski razdalji najboljša Etiopijec in Kenijka, ki je postavila nov rekord

Na kraljevski razdalji sta zmagala Etiopijec Tamire Getaneh Molla (2:06:29) in Kenijka Joyce Chepkemoi Tele, ki je z rekordom proge 2:20:17 slavila v ženski konkurenci. Z osmim mestom je državni naslov osvojil Novomeščan Primož Kobe in s časom 2:18:21 za sekundo popravil najboljši slovenski dosežek na maratonih v slovenski prestolnici. Lastnik prejšnjega rekorda je bil Roman Kejžar, ki je leta 1998 maraton pretekel v času 2:18:22. Najhitrejša Slovenka na ljubljanskem maratonu je Anja Fink Malenšek (2:39:10), ki je tako postala tudi državna prvakinja v maratonu.

Tamire Gataneh Molla Foto: Nebojša Tejić/STA

Joyce Chepkemoi Tele Foto: Nebojša Tejić/STA

Izidi: * moški: - 21 km: 1. Jakob Medved (Slo) 1:07:16, slo. rekord do 23 let 2. Mitja Krevs (Slo) 1:07:39 3. Timotej Bečan (Slo) 1:09:19 - 10 km: 1. Vid Botolin (Slo) 29:54, rekord proge 2. Jan Kokalj (Slo) 30:03 3. Caleb Greenwich (BiH) 31:09 * ženske: - 21 km: 1. Liza Šajn (Slo) 1:12:17 2. Jasmina Pitamic Vojska (Slo) 1:18:20 3. Nuša Mali (Slo) 1:22:31 - 10 km: 1. Klara Lukan (Slo) 31:49, rekord proge 2. Tjašan Vrtačič (Slo) 34:01 3. Klara Močnik (Slo) 36:42

